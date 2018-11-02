THY, İstanbul Havalimanı ile ilgili iddiaları yalanladı

02 Kasım 2018

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan hisse almak için harekete geçtiği ve New York JFK Havalimanı'nın da 1 numaralı terminalinde ortak olarak yer alabileceği haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KAP açıklamasında şirket "Bahsi geçen haber gerçeği yansıtmamakta olup, halihazırda söz konusu havalimanlarına ilişkin yönetim kurulumuzun herhangi bir değerlendirmesi yahut kararı bulunmamaktadır" dedi.

Hürriyet gazetesinde 31 Ekim'de yer alan haberde "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı almaya hazırlanan THY'nin İstanbul Havalimanı'nın da yüzde 40 hissesini almak için harekete geçtiği iddia ediliyor. THY'nin son olarak New York JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminalinde ortak olarak yer alabileceği söyleniyor" ifadeleri yer almıştı.

Ağustos başında Airporthaber.com internet sitesinin "güvenilir kaynaklara" dayandırdığı habere göre, THY ve Sabiha Gökçen'in havalimanının işletmecisi Malaysia Airports, havalimanındaki yüzde 100 hissenin devri için 1.2 milyar dolara el sıkıştığı haber yer almış ardından THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, spesifik bir havalimanı vurgusu yapmadan temel faaliyet alanları içinde kalan havalimanı işletmecilerinin hisselerini satın almakla ilgilendiklerini söylemişti.

THY Türkiye'de veya yurtdışında faaliyet gösteren havalimanlarından yatırım amaçlı ortaklık için araştırmalar yaptığını ancak henüz kesinleşen bir sürecin olmadığını Ağustos sonunda açıklamıştı.

Kaynak: Reuters