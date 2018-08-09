THY, Sabiha Gökçen'e talip iddiası

09 Ağustos 2018

Türk Hava Yolları'nın (THY) Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletmesine talip olduğu iddia edildi. Konu ile ilgili olarak, 'yüzde 100 hisse devri' ve 'yüzde 80 hisse devri' olmak üzere iki farklı iddia bulunuyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, satın alma iddialarını yalanlamasa da 'spesifik bir havalimanı' vurgusu yapmadı.

Reuters'ın haberine göre, aynı zamanda şirketin icra komitesi başkanı olan Aycı, bugün düzenlenen telekonferansta THY'nin Sabiha Gökçen havalimanının hisselerini Malaysia Airports'tan almak için görüştüğü haberinin sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Aslında spesifik bir havalimanından bahsetmek doğru olmaz... Temel faaliyet alanımız içinde kalan (havalimanı) operatörlerin hisseleriyle ilgileniyoruz." Aycı soruya cevap verirken yüksek kâr marjı olan alanlarla ilgilendiklerine dikkat çekti.

İki farklı iddia

Airporthaber.com internet sitesinin "güvenilir kaynaklara" dayandırdığı habere göre, THY ve Sabiha Gökçen'in havalimanının işletmecisi Malaysia Airports, havalimanındaki yüzde 100 hissenin devri için 1.2 milyar dolara el sıkıştı.

Haberde ayrıca, THY'nin bir süre önce yeni havalimanına taşınma maliyetleri için kullanmak istediği 1 milyar dolarlık kredinin aslında Sabiha Gökçen'i devralmak için kullanılacağı ileri sürüldü.

Malaysia Airports Holdings Berhad Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hisselerinin yüzde 100'üne sahip konumda.

Yüzde 80 hisse devri

Konuya yakın 5 kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Malaysia Airports Holdings BHD’a ait olan Sabiha Gökçen havalimanından hisse almak için görüşüyor.

İki kaynak, THY’nin Sabiha Gökçen’de yüzde 80 civarında hisse almak için görüştüğü bilgisini verdi. Başka bir kaynak ise fiyatın yüzde 80 hisse için 750 milyon euro civarında olabileceğini söyledi.

Malaysia Airports konuya ilişkin yorum yapmadı.