Google Haberler

THY, Süleymaniye seferlerine yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Süleymaniye kentine yeniden sefer başlatacağını duyurdu. Seferlerin haftanın yedi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Giray Topçular
THY, Süleymaniye seferleri ne zaman başlıyor? THY'den Irak Süleymaniye seferi... THY, Süleymaniye uçuş saatleri! THY, Süleymaniye uçak bileti

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Süleymaniye seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Seferlerin haftanın 7 günü gerçekleştirileceğini belirten Üstün, şu açıklamayı yaptı:

Bayrak taşıyıcı olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.

Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar