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THY, Tokyo'ya yeniden sefer başlattı

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgını nedeniyle seferlerini durdurduğu Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Narita Havalimanı'na uçuşlarına iki yıl aradan sonra yeniden başladı.

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İstanbul Havalimanı'ndan Boeing 787-900 tipi uçakla dün gerçekleştirilen ilk seferin yolcuları ve kabin ekibi, Narita Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. İlk seferde 275 yolcu yer aldı.

Tokyo'da kent merkezine daha yakın olan Haneda Havalimanı'na haftanın her günü uçuş gerçekleştiren THY, Narita Havalimanı'na da haftada 3 sefer yapacak. THY, Narita uçuşlarına başlamasıyla Tokyo seferlerini haftada 10'a çıkarmış oldu.

Narita seferlerinin ileride her gün yapılması hedefleniyor.

 

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