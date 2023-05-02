THY ve AİRBALTİC ortak uçuş anlaşması imzaladı

Türk Hava Yolları ile Letonya menşeli airBaltic, ortak uçuş gerçekleştirmek üzere kod paylaşım anlaşmasına imza attılar. Anlaşma kapsamında, her iki havayolu da yolcularına İstanbul- Riga arasındaki direkt uçuşlarda sağladığı ilave frekans ile daha fazla seyahat seçeneği sunulmasını amaçlıyor.

Kod paylaşım anlaşması ile ilgili görüş bildiren Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; “airBaltic ile yapılan kod paylaşım anlaşmasının, turistik ve iş amaçlı seyahat edecek yolcularımıza fayda sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'den büyüleyici Riga şehrine seyahati teşvik ederken, Letonya'dan da daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.” dedi.

"Birlikte başarılı ve uzun soluklu bir iş birliğini dört gözle bekliyoruz.”

airBaltic Başkanı ve CEO'su Martin Gauss; “Türk Hava Yolları ile Letonya-Riga ve Türkiye-İstanbul arasındaki yeni uçuşlarımız kapsamında ortak uçuş anlaşması yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık yerel Baltık yolcularının, Türk Hava Yolları'nın dünya çapındaki geniş uçuş ağından faydalanmasını sağlarken; Türkiye'deki yerel misafirlere de airBaltic'in Avrupa ve ötesindeki çok çeşitli destinasyonlarını keşfetme imkânı sağlayacak. Birlikte başarılı ve uzun soluklu bir iş birliğini dört gözle bekliyoruz.” dedi.

Kod paylaşım anlaşması ile Türk Hava Yolları ve airBaltic, birbirlerinin İstanbul-Riga seferlerine kendi uçuş numaralarını koymasıyla, misafirlerine daha esnek seyahat olanakları sağlayacak. Ayrıca yapılan anlaşma sayesinde, yolculara kesintisiz bağlantı imkânı sunulacağından, iki ülke arasındaki yolcu trafiğinin artırılması hedefleniyor.