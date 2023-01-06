THY ve MIAT arasında kod paylaşımı anlaşması

Her iki bayrak taşıyıcısının, söz konusu kod paylaşımı anlaşmasını imzalayarak ve İstanbul ile Ulanbator arasındaki seferleri karşılıklı olarak artırarak iş birliklerini pekiştirdiğini kaydeden Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Sonuç olarak, daha fazla Türk ve Moğol yolcu bu iki eşsiz ve güzel ülkeyi, Türkiye ve Moğolistan’ı ziyaret edebilecek. Ayrıca, yeni imzalanan codeshare anlaşmasındaki mevcut İstanbul bağlantılı öte noktalar sayesinde daha fazla destinasyonu MIAT Mongolian Havayolları’yla birlikte birbirine bağlayacağız” dedi.

Söz konusu karşılıklı düzenlemeyle, Türk Hava Yolları, MIAT Mongolian Hava Yolları tarafından ortak gerçekleştirilen İstanbul-Ulanbator-İstanbul seferlerinde “TK” kodunu kullanacak. MIAT Mongolian Hava Yolları da, Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Ulanbator-İstanbul seferleri ile birlikte Türk Hava Yolları’nın İstanbul bağlantılı 10 öte noktasına “OM” koduyla uçuş gerçekleştirebilecek. MIAT Mongolian Hava Yolları yolcuları, THY’nin geniş uçuş ağı üzerinden İstanbul ötesinde birçok noktaya ulaşabilecek.