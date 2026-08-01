THY ve TİM’den ihracatçıyı destekleyen protokol
Türk Hava Yolları'nın (THY) küresel hava kargo markası Turkish Cargo ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasındaki, ihracatçıların küresel pazarlara erişimini destekleyen işbirliği anlaşması 7'nci kez yenilendi.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Türkiye'nin ihracat alanında tarihi rekorlara imza attığını, doğru adımlar ve verilen desteklerle ihracatçıların önlerindeki fırsatları çok iyi değerlendirdiğini söyledi.
Şeker, protokolün ilk olarak 2020'de başladığını, yeni protokolle birlikte de rekor sayıya ulaşılarak 49 hatta %34 indirim sağlayacaklarını ifade ederek, "Bu protokol kapsamında genel kargoların yanı sıra ayrı bir ihtimam gerektiren özel kargolar da bulunacak.
Biz ihracatçılarımızın tüm bu ürünlerini Turkish Cargo güvencesiyle dünyanın dört bir tarafına ulaştırmak için çalışacağız. İhracat verilerine göre daha önce imzaladığımız protokoller sonucunda, gerçekleştirilen ihracat ve gelir verilerinde %50'ye varan artışlar görmüş ve toplamda 11 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmişti. Hep birlikte ülkemizin 2028 yılı için belirlediği 375 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.
“Lojistik ihracatın ayrılmaz parçası”
TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ticarette mesafeleri kısaltan, ihracatçının pazarlara erişimini kolaylaştıran ve rekabet gücünü arttıran stratejik iş birliğini yeni bir aşamaya taşıdıklarını söyleyerek, lojistiği artık üretimin tamamlayıcısı değil, ihracatın ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.
Gültepe, “İhracatçımıza sunduğumuz avantajları bugün çok daha fazla geliştiriyoruz. Bu kapsamda ülke sayısını 25'ten 30'a, destinasyon sayısını ise 37'den 49'a çıkarıyoruz” dedi. Anlaşma, genel kargo, bozulabilir ve farmasötik ürünlerin yanı sıra balık, et, meyve ve sebze gönderilerini de kapsayacak.