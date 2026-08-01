THY ve TİM’den ihracatçıyı destekleyen protokol

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Türkiye'nin ihra­cat alanında tarihi rekorlara im­za attığını, doğru adımlar ve ve­rilen desteklerle ihracatçıların önlerindeki fırsatları çok iyi de­ğerlendirdiğini söyledi.

Şeker, protokolün ilk olarak 2020'de başladığını, yeni protokolle bir­likte de rekor sayıya ulaşılarak 49 hatta %34 indirim sağlayacak­larını ifade ederek, "Bu protokol kapsamında genel kargoların ya­nı sıra ayrı bir ihtimam gerekti­ren özel kargolar da bulunacak.

Biz ihracatçılarımızın tüm bu ürünlerini Turkish Cargo güven­cesiyle dünyanın dört bir tarafına ulaştırmak için çalışacağız. İhra­cat verilerine göre daha önce im­zaladığımız protokoller sonucun­da, gerçekleştirilen ihracat ve gelir verilerinde %50'ye varan artışlar görmüş ve toplamda 11 milyar do­ların üzerinde ihracat gerçekleş­tirilmişti. Hep birlikte ülkemizin 2028 yılı için belirlediği 375 mil­yar dolarlık ihracat hedefine ulaş­ması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

“Lojistik ihracatın ayrılmaz parçası”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ticarette mesafeleri kısaltan, ihracatçının pazarlara erişimi­ni kolaylaştıran ve rekabet gücü­nü arttıran stratejik iş birliğini ye­ni bir aşamaya taşıdıklarını söy­leyerek, lojistiği artık üretimin tamamlayıcısı değil, ihracatın ay­rılmaz bir parçası olarak gördükle­rini kaydetti.

Gültepe, “İhracatçı­mıza sunduğumuz avantajları bu­gün çok daha fazla geliştiriyoruz. Bu kapsamda ülke sayısını 25'ten 30'a, destinasyon sayısını ise 37'den 49'a çıkarıyoruz” dedi. An­laşma, genel kargo, bozulabilir ve farmasötik ürünlerin yanı sıra ba­lık, et, meyve ve sebze gönderileri­ni de kapsayacak.