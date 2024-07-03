THY'de hedef 171 milyon yolcu, 52 milyar dolar gelir

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe), 34. Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu'ndaki konuşmasında şirketin hedeflerinden bahsetti.

Ekşi, 130 ülkeyi 347 destinasyonla dünyaya bağladıklarını belirterek Avrupa'nın 42 ülkesinde 121 destinasyona uçtuklarını, Avrupa'ya haftada 1900'den fazla uçuş gerçekleştirdiklerini kaydetti.

THY'nin müdürü, 2033 yılına kadar 400 noktaya uçmayı hedeflediklerini belirterek, 2003 yılında 65 uçakla başladıkları uçuşlarına bugün 440 uçakla devam ettiklerini kaydetti.

Ekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz şu anda dünyanın 9'uncu en büyük filosuna sahibiz. 2033 yılına kadar 813 uçakla dünyanın 3. büyük filosu olacağız. 2033 filo hedefimizin ilk adımını geçen yıl geçen yıl Airbus'tan 355 uçak siparişi verdik. 171 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. 10 yıl içinde her yıl 52 milyar dolar gelir elde edeceğiz. Gelir elde ederek 144 milyar dolar ekonomiye katkıda bulunacağız. Kargo pazarındaki payımızı yüzde 7'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Hava yolu camiasındaki prestijimizin bir gerçeği olarak dijitalleşmeyi geliştiriyoruz."