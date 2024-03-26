THY'den ATP Digital'le işbirliği anlaşması

ATP Digital, geliştirdiği otonom robotlarla dünyanın en büyük uçak bakım-onarım hizmeti sağlayıcılarından birisi olan THY Teknik AŞ'nin depo içi operasyonlarını optimize etmek için anlaşma sağladı.

ATP Digital tarafından geliştirilen otonom robotlar, yüksek hassasiyetli sensörler ve yapay zeka algoritmaları ile THY Teknik AŞ'nin uçak yedek parça ve bileşenlerini belirtilen noktalara taşıyarak, teknik operasyonlarını optimize edecek.

THY Teknik AŞ ise ATP Digital'in sağladığı robot çözümüyle lojistik süreçlerini daha etkin bir şekilde yöneterek operasyonel verimliliğini artıracak.

'Dijital dönüşümün önemli bir adımı'

ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, THY Teknik AŞ gibi öncü bir kuruluşla işbirliği yapmaktan ve havacılık endüstrisinin geleceğine yönelik çözümler sunmaktan mutlu olduklarını belirtti.

THY Teknik AŞ ile gerçekleştirdikleri bu anlaşmanın, sektörler arası işbirliğinin ve teknoloji entegrasyonunun en iyi örneklerinden birisi olduğunu vurgulayan Cinali, "Otonom robotlarımız, depo içi operasyonlarda verimliliği artırırken, aynı zamanda güvenliği de sağlayacak. Bu işbirliği, havacılık endüstrisinde dijital dönüşümün önemli bir adımı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Otonom robotlar, havacılık sektörünün yanı sıra otomotiv, hızlı tüketim, perakende, sağlık, gıda, üretim ve konuk ağırlama gibi birçok farklı sektöre yenilikçi çözümler sunuyor. Robotlar, teknik operasyonları optimize ederek mevcut iş gücüne destek oluyor. Sağladığı akıllı hizmetlerle hataları ortadan kaldırıyor, verimliliği artırıyor ve maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor.

ATP Digital, sahip olduğu otonom robot konusundaki teknik yetkinliklerini uyguladığı süreç mühendisliği yaklaşımıyla birleştirerek, müşterilerinin operasyonunu iyileştirmenin yanı sıra bütünüyle yeniden tanımlıyor.