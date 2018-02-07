THY'den dış hatta sefer sayısı artışı

07 Şubat 2018

Türk Hava Yolları (THY), yüksek yolcu talebini karşılamak amacıyla dış hatta bazı tarifeli seferlerinin frekans sayılarını artırma kararı aldığını duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu" THY'nin geçen yılki yüksek yolcu talebi ile bu yılki hedefleri doğrultusunda farklı uçuş noktaları için sefer sayılarını artırma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu doğrultuda, haftada 4 frekans olarak icra edilen İstanbul-Phuket-İstanbul seferlerinin 17 Eylül 2018 tarihi itibarıyla haftada 6 frekans olacağı aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Haftada 9 frekans olarak icra edilen İstanbul-Dubrovnik(DBV)-İstanbul seferleri, 25 Mart 2018 tarihi itibarıyla haftada 11 frekans, haftada 12 frekans olarak icra edilen İstanbul–Podgorica (TGD)–İstanbul seferleri, 25 Mart 2018 tarihi itibarıyla haftada 13 frekans, haftada 4 frekans olarak icra edilen İstanbul–Yekaterinburg(SVX) – İstanbul seferleri, 04 Haziran 2018 tarihi itibarıyla haftada 5 frekans, haftada 4 frekans olarak icra edilen İstanbul–Bari(BRI) –İstanbul seferleri, 25 Mart 2018 tarihi itibarıyla haftada 5 frekans, haftada 10 frekans olarak icra edilen İstanbul–Bremen(BRE)– İstanbul seferleri, 25 Mart 2018 tarihi itibarıyla haftada 14 frekans olarak icra edilecek."

Ayrıca, uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.thy.com" internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA