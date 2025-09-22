THY'den Orta ve Kuzey Avrupa seferlerine yeni indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya seyahat edecek yolculara avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sunacağını açıkladı.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyanın yalnızca 1 Ekim 2025 tarihine kadar satın alınacak biletlerde geçerli olacağı belirtildi.

THY'den yapılan açıklamada Türkiye'den Orta ve Kuzey Avrupa'ya seyahat edecek yolculara avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sağlanacağı kaydedildi. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyanın 1 Ekim 2025 tarihine kadar satın alınacak biletlerde geçerli olacağı ifade edildi.

Kampanya kapsamına göre 01 Kasım 2025 – 18 Mart 2026 tarihleri aralığında Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar; Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar; Cenevre, Zurih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo, Helsinki ve daha bir çok Avrupa şehirlerine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edileceği ifade edildi.