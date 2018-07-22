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THY'den sosyal medya ve mobil uygulama uyarısı

THY Basın Müşaviri Üstün, bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda THY adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığının tespit edildiğini bildirdi.

THY'den sosyal medya ve mobil uygulama uyarısı
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda THY adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Üstün, sosyal medya hesabından, "Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz." uyarısı yaptı.

Kaynak: AA

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