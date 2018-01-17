THY'den taşeron işçilere 'gönül alma' operasyonu

17 Ocak 2018

Taşeron çalışanların taleplerini alan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Hemen yönetim kurulumuzla birlikte süratli bir çalışma ile taşeron çalışanlarımız için gönül alma operasyonuna girişeceğiz. Ayrıca ölüm ve doğum durumlarında ihtiyaç duyduğunuz desteğe yanıtsız kalmayacağız" dedi.

Turkish Cargo’nun gece mesaisi çalışanlarına bir ziyarette bulunan Aycı, Turkish Cargo’nun gösterdiği performans için kendilerine teşekkür etti.

Aycı, şirketin gelecek hedefleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu ve “Kargo taşımacılığında hedefimiz dünyanın en iyi beş hava kargo şirketinden biri olmak, yeni havalimanımıza iki milyon tonluk bir yatırım yapıyoruz. O iki milyon tonluk kapasiteyi doldurma hedefindeyiz. Doldurduğumuz zaman ne olacak? İlk 5’e gelmiş olacağız ve dünyadaki 5 büyük hava kargodan birisi Türkiye’nin Turkish Cargo’su olacak” dedi.

2017 yılının hava kargo pazarı açısından çok verimli geçtiğini belirten M. İlker Aycı, “2017 yılında 1,1 milyon ton kargo taşıdık ve şuanda dünyada 82 noktaya ulaştık. Özellikle 2016 yılında 56 kargo uçuş noktasına sahipken bugün 82 noktaya gelmiş olmak bizi gururlandırıyor. En son bu hatlara Miami’yi eklediler, şimdi de Bogota’yı ekleyecekler. Biz 1,3 milyar dolarlık bir kargo geliriyle bir milyar dolar bariyerini aşmanın da muvaffakiyetini yaşıyoruz. Önümüzdeki sene için de 1,5 milyar dolarlık bir gelir hedefimiz var, inşallah başaracağız” şeklinde konuştu.

"Taşeronlarla ilgili gönül alma operasyonuna girişeceğiz"

Çalışanların taleplerini de dinleyen Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı; "Turkish Cargo’nun dünyanın 120 ülkesindeki müşterilerine sunduğu, kalitesinden söz ettiren hizmetinin arkasında bu aile var, sizler varsınız. Elbette bu ailenin her bir üyesinin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Biz de inşallah Turkish Cargo’nun başarısında emeği olan sizlerin başarısını taçlandıracağız. En yakın zamanda ilk yönetim kurulunda arkadaşlarımız ile görüşüp sizlere de ikramiye vermeyi kararlaştıracağız. Bunun yanı sıra Turkish Cargo’daki çalışan temsilcisi arkadaşlarım sizlerin ölüm ve doğum durumlarında ihtiyaç duyduğunuz desteği bize ilettiler, sene içerisinde kullanabileceğiniz mazeret izinlerine ihtiyaç duyduğunuzu belirttiler. Böyle insani bir konuda da yanıtsız kalmayacağız. En kısa sürede çalışmalarımızı yapıp sizleri mutlu edecek adımlar atacağız.” diye konuştu.

Kaynak: DHA