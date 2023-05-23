THY’den tek motorlu uçak anlaşması

THY'den yapılan açıklamada, "2026 ve 2027 yıllarında 10+10 (opsiyonlu) olacak şekilde 20 adet uçağın satın alınmasına ve uçakların mevcut verimliliği aynı şekilde karşılaması durumunda, ileriki yıllarda uçak alımına devam edilerek TAFA filosunun tamamen yerli ve milli uçaklarla değiştirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

Pilot ihtiyacının 11 binin üzerinde olması bekleniyor

THY'nin 10 yıllık stratejik planına göre, filo kapasitesinin yaklaşık iki kat artacağı öngörülürken, bu kapasite artışı yüksek sayıda pilot ihtiyacını da beraberinde getirecek. Açıklamada yer alan bilgiye göre, THY'nin 2023 yılında hedeflenen toplam pilot ihtiyacının 11 binin üzerinde olması bekleniyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Şu an TAFA’nın yıllık yeni öğrenci kontenjanı 200 kişi; bu sayıyı ilk etapta 300’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim gelecek 10 yıllık planlarımız arasında pilot ihtiyacımız yıllık ortalama 1000 kişi. Bu açığı kapatmak için yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.