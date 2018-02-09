THY'nin yolcu sayısı yüzde 36 arttı

09 Şubat 2018

Türk Hava Yolları (THY) ocak ayına ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Buna göre yılın ilk ayında toplam yolcu sayısı 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 36,6 artışla 5,7 milyon oldu. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 41,1, dış hatlarda ise yüzde 32,8 olarak gerçekleşti.

Bu ayda yolcu doluluk oranı 7,3 puan artarak yüzde 79,8 seviyesine ulaşırken, AKK'de (toplam arz edilen koltuk km) yüzde 17,1 büyümeyle 14,2 milyar oldu.

Ocak 2017'de 31.422 olan yolcu uçaklarının konma sayısı yüzde 22,4 artış ile 38.447'ye çıktı. Taşınan kargo da yüzde 33,5'lik büyümeyle 86.204 tona yükseldi.

Şirketin 2017 başında 333 olan uçak sayısı ise 331'e geriledi. Filoda geniş gövdeli uçak sayısı 87'den 90'a yükselirken, dar gövdeli yolcu uçağı sayısı 235'ten 223'e düştü. Kargo uçağı sayısı ise 11'den 18'e yükseldi.

Ocak ayı trafiği bölgesel olarak incelendiğinde; yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika'da 13,3 puan, Orta Doğu'da 10,7 puan, Orta ve Güney Amerika'da 8,5 puan ve Afrika'da 7,7 puan artış gösterdi. Yolcu sayısı ise iç hatlarda yüzde 41,1, Orta Doğu'da yüzde 39,4, Avrupa'da yüzde 35,4, Afrika'da yüzde 28,2 ve Uzak Doğu'da yüzde 24,4 yükseldi.