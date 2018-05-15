TMSF: Dumankaya şirketlerinin tasfiye edilmesi uygun bulundu

15 Mayıs 2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dumankaya şirketlerinin tasfiye edilmesini uygun buldu.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmeliğin hükümleri uyarınca şirketin tasfiye edilmesi uygun bulunduğu bildirilmiştir" bilgisi yer aldı.

TMSF, Dumankaya Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş., Dumankaya Holding A.Ş., Dumankaya Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme A.Ş., Dumankaya ve Mazaya İnşaat A.Ş., Shov Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dumankaya Teknoloji A.Ş. şirketlerinden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların, yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmelerini istedi.

Ayrıca, şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğini esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri gerektiği ifade edildi.

TMSF, ilgili bildirimlerin 1 ay içerisinde yapılması gerektiğini duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Dumankaya için Alman bir firma ile anlaşmak üzere olduklarını açıklamıştı. Gülal, şirketin yarım kalan inşaatları bitirmeyi taahhüt ettiğini vurgulamıştı. Gülal, 8 bin kişinin mağduriyetinin 10 gün içerisinde çözüleceğini söylemişti.