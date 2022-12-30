Togg ve Migros’tan 'akıllı alışveriş' iş birliği

Kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmak için niyet mektubu imzalayan Togg ve Migros, Togg Akıllı Cihaz’da Migros mobil uygulamasının yer alması, Togg Akıllı Cihaz’a Migros siparişlerinin teslimatı gibi hizmetlerini karşılıklı olarak entegre edecek. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, “Migros ile imzaladığımız niyet mektubu ile de kullanıcılar hem Togg’un hem Migros’un hizmetlerinden yararlanabilecek. Aynı zamanda Migros ile yeni nesil iş modellerinin geliştirilmesi konusunda da birlikte çalışacağız” dedi.

İnovatif çözümler

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort “Türkiye’nin gurur projesi Togg ile birlikte alışveriş deneyimini yeni boyuta taşıyan benzersiz bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Togg kullanıcıları, Togg Trumore platformu sayesinde Togg akıllı cihazından istenilen saatte ve belirtilen adrese teslim edilebilecek şekilde Migros siparişlerini verebilecekler. Yol güzergahı üzerindeki en yakın Migros mağazasını bularak alışverişlerini de yapabilecekler. Togg kullanıcıları, Migros’ta alışverişlerini yaparken elektrikli araçlarını kapıda şarj ederek zaman tasarrufu sağlayacaklar. Ayrıca Togg Teknoloji Kampüsü içerisinde yer alacak satış mağazamızda 3.500’den fazla ürün çeşidini kampüs çalışanlarına zamandan tasarruf sağlayan yenilikçi bir alışveriş deneyimi ile sunacağız” dedi.