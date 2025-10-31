Tohumu Bali’de attı Türkiye pazarında büyüyor

Sevilay ÇOBAN

Endüstri mühendisi ve deneyimli girişimci İl­ker Selim Zorluoğlu, Outlier Ventures adında Lond­ra merkezli bir venture capi­tal firmasında çalıştığı sırada ailesi ile birlikte Bali’ye taşın­maya karar verdi. O dönemde, kızına Türkiye’den online alış­veriş yapmaya çalışırken uzun yanıt bekleme süreleri, kötü müşteri hizmeti gibi yaşadı­ğı zorluklar, şirket kurma fik­rini tetikledi. Çünkü pazarda bu eksikliği giderecek kaliteli bir yapay zekâ çözümü olma­dığını fark etti. Zorluoğlu, Loop Al’ın kuruluş hikâyesi ve yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi­ne ilişkin görüşlerini DÜNYA Gazetesi ile paylaştı.

Ortağı Ari Nazir’le birlikte kendi yapay zekâ ajanlarını ge­liştirmeye karar verdiklerini an­latan Loop AI’ın kurucu ortağı Zorluoğlu, “Amerikalı ortağım Ari Nazir, Michigan’da finans okudu. Daha önce Beyaz Sa­ray’da Obama ile çalışmış, Fin­tech Ofisi’nin kurucu ekiplerin­den biri. Silikon Vadisi’nde uzun süredir yer alan, çok yakın bir dostum.

Onunla birçok ülkeyi birlikte gezdik. Beraber Bali’ye yerleş­tik. Orada yapay zekâ ajanları geliştiriyorduk. Ama kendimiz için ‘şu tool’u yapalım, bu­nu ekleyelim, fi­nansal araçlar yapalım, yatı­rımlarımızı na­sıl yöneteceğiz’ gibi ihtiyaçlar için. O sırada kı­zıma alışveriş yap­mak için Türki­ye’den bir internet sitesine girdim. Bir şey alacağım ve kızım söz konusu olunca daha dik­katliyim.

Ama sor­duğum soruya bir türlü cevap alama­dım. Düşünün, bir alışveriş merkezine girdiniz, bir mağazada birine sordunuz, ‘Bu ürünün şu özelliği nedir?’ dedi­niz. Size ‘2 saat bekleyin, son­ra dönerim’ cevabı verilse dur­mazsınız değil mi? Bu işte tam olarak öyle. Sizin mağazaya ka­dar gelmiş müşteriniz, mağaza­dan vazgeçiyor. Ben bunu iki üç kez yaşadım. En büyük, en kali­teli diyebileceğimiz markalara gittim. 12–13 saat bekledim. Ve dedik ki bu çözülebilir bir şey ar­tık” dedi.

2025’in nisan ayında kurulan şirketin mayıs ayında ilk müş­terisini alarak çok hızlı bir bü­yüme sürecine girdiğini belir­ten Zorluoğlu, “Eski nesil bot­lar hazır cevap sistemleriyle çalışıyor. Bu sistemler hem so­ğuk hem yetersiz. İnsanlar ro­botla konuşmak istemiyor. Biz, soru sorulduğunda, anlayan ve ona göre cevap üre­ten bir yapı kur­duk. Antropic Sonic 3.7 gibi ye­ni nesil teknolo­jileri kullanarak insansı yapay zekâ ajanları ge­liştiriyoruz.

Bu ajanlar, e-tica­ret platformları ve web sitele­rinde müşteri sorularına anın­da ve doğru yanıt veriyor. Bir müşterinin aylık 4 bin mesajlık hacmini insan ekipleri ortala­ma 2 saatte yanıtlarken, yapay zekâ ajanı ile çalışan bu prog­ramla bir ayda 41 bin, bir sonraki ayda ise 65 bin so­ruya yanıt verdik. İnsan müşteri temsilcilerinin %80-90 olan doğru cevap verme oranı, yapay zekâ ile %99’a yükseldi. Ayrıca müşteriler, ya­pay zekâ ile ger­çek bir insanla sohbet eder gi­bi etkileşim ku­rabiliyor” diye ko­nuştu.

Müşteri kaybının önüne geçiyor

Markaların on­line alışveriş de­neyiminde bir “li­ke” alabilmek için dev bütçeler har­cadığına işaret eden Zorluoğlu, “Ama siteye gelip markayla ile­tişim kurmak isteyen müşteri kendi başının çaresine bakmak zorunda kalıyor. İşte biz burada devreye giriyoruz. Yapay zekâ, insan gücüyle yönetilemeye­cek kadar büyük müşteri iliş­kileri hacimlerini yönetilebilir kılıyor, bu da müşteri kaybının önüne geçiyor.

Ayrıca, yapay zekâ, insanların işlerini elin­den almak yerine, müşteri tem­silcilerini tekrarlayan ve sıkıcı görevlerden kurtararak yapay zekâyı besleme ve yönetme gibi daha stratejik rollerde istihdam edilmesini sağlıyor. Şu an temel amacımız: alışverişi ‘konuşma’ temelli hale getirmek. Yani kul­lanıcı aramakla, filtrelemekle uğraşmasın. Yapay zekâ onunla konuşurken ihtiyacı olan ürünü getirsin. Şu anda ‘recommenda­tion tool’ geliştirdik. Örneğin, “Akşam özel bir davete gidiyo­rum, şöyle bir kıyafet arıyorum” diyorsunuz. Size uygun ürünler çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Ürünün test sahası olarak Türkiye’yi seçtiler

Kuruluşlarından bu yana he­nüz 5-6 ay geçmesine rağmen, kısa bir sürede 50’den fazla müşteri ve pilot projeye ulaş­tıklarını ve Silikon Vadisi hı­zında ilerlediklerine dikkat çe­ken Zorluoğlu, ilk olarak neden Türkiye pazarına giriş yaptık­larını şu sözlerle anlattı. “Bu ka­rar, Türkiye pazarını iyi tanıma, teknoloji adaptasyon hızının yüksek olması, güçlü network ve yeni ürünleri deneme isteği gibi faktörlere dayanıyor. As­lında Türkiye’yi aynı zamanda bir test sahası olarak görüyo­ruz. Amerika’dan gelen bir ba­kış açısını buraya adapte ettik.

Türkiye’deki müşterilerin ye­ni teknolojileri hemen benim­seme eğilimleri bizi çok motive etti. İlk olarak odaklandığımız sektörler, e-ticaret ve hospi­tality, yani otel, spor ve eğlen­ce sektörleri. Şu anda Radisson Collection, ModernPix, Profes­sional Tennis Association gibi markalarla çalışıyoruz. Şirket, ilk günden itibaren global bir yapay zeka firması olma vizyo­nuyla hareket etmektedir. Tür­kiye’den sonra ilk hedefimiz başta Suudi Arabistan ve Bir­leşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu pazarıdır. 2 yıl içinde de dünyaya tamamen açılmayı planlıyoruz.”

80’den fazla dilde hizmet veriyor

7 kişilik ekiple 80 dilde hizmet verebilen girişim, Monday Capital, Mantra ve ABD’li önde gelen melek yatırımcıların katıldığı bu tur İlk yatırım turunu 400 bin doların üzerinde tamamladı. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Every ile kurduğu stratejik ortaklık sayesinde, ürünlerini global ölçekte yaygınlaştırma sürecine başlayan Loops AI, başarısını NASDAQ borsasının ünlü dijital duvarında tanıtımının yayınlanmasıyla taçlandırıldı. Böylece şirket, küresel görünürlüğünü sadece birkaç ay içinde hızla artırmayı başardı. Radisson Hotel Group ve perakende giyim markası Tudors dâhil olmak üzere 10’dan fazla kurumsal müşteriyi, ilk üç ay içinde kazandı.

İlk günden hedef yurt dışı olmalı

Türkiye’de girişimcilere yönelik Teknopark gibi güzel destekler olduğuna dikkat çeken Zorluoğlu, “Türkiye’nin insan kaynağı ve teknik gücü çok kuvvetli. Ancak girişimcilerin küresel düşünce yapısıyla hareket etmeleri ve ilk günden itibaren yurt dışı pazarları hedeflemeleri çok önemli. Küresel başarı için doğru yatırımcılar, iş modeli, hız, ekip ve yapıya sahip olmak kritik öneme sahip. Türk girişimcilerin ‘day one’dan itibaren yurtdışındaki müşterilerle konuşması, satışa odaklanması ve ürüne aşık olmak yerine, geri bildirimlerle hızlıca geliştirme yapması gerekiyor. 7 kişilik ekiple de Unicorn olunabilir. Ben de bu vizyonla Bali’den Türkiye’ye geri döndüm” dedi.