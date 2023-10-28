TP Electric’ten “Türkiye’nin geleceği, geleceğin 100’leri projesi"

Endüstriyel tip elektrik malzemesi üreticisi TP Electric, cumhuriyetin 100. Yılında “Türkiye’nin geleceği, geleceğin 100’leri” sosyal sorumluluk projesi kapsamında deprem bölgesindeki meslek liselerinin elektrik bölümlerine yönelik teknik eğitime destek olacak.

TP Electric Yönetim Kurulu Başkanı Sayim Tütüncü, cumhuriyetin temel ilkelerinden biri olan eğitim hakkına olan inançları ile böyle bir proje başlatmaya karar verdiklerini söyleyerek, “ Proje kapsamındaki okullara teknik elektrik malzemeleri gönderilerek öğrencilerin eğitimleri ve becerilerinin geliştirilerek çalışma hayatında karşılarına çıkacak teknik malzemelere aşina olmalarını amaçladık. Proje kapsamında ayrıca, birer adet Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bizzat kaleme aldığı “Nutuk” eseri de okul kütüphanelerine bağışlanacaktır. Bu yolculuk, genç nesillerin geleceğe daha güçlü ve donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, Cumhuriyetimizin 100. yılı, bizim için bir gurur kaynağıdır. Türkiye'nin bu önemli dönemini kutlamak ve geleceğe dönük umutlarımızı yükseltmek adına bir adım atmak istedik. Projemizin temel amacı, eğitime ve teknik eğitime erişimi artırmak ve özellikle deprem bölgelerindeki Meslek Liseleri ve elektrik bölümlerine destek sağlamaktır. Projemizin en büyük beklentisi, bu malzemelerin öğrencilerin gelecekteki kariyerlerine ışık tutmasıdır. Çocuklarımız, Türkiye'nin teknik alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip olacaklar. Bir eğitimci olarak gelecekte, bu öğrencilerin, ülkemizi daha da ileriye taşıyacaklarını görmekten büyük bir gurur duyacağız. Bu projeye destek veren tüm çalışanlarıma ve Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılını, eğitim ve teknoloji aracılığıyla daha aydınlık bir geleceğe dönüştürme vizyonumuzu vurgulamak istiyoruz. Geleceğe dönük umutlarımızı genç nesillerimize yatırım yaparak gerçekleştireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.