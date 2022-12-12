TradeAtlas’a üye oldu, Almanya'ya ihracat gerçekleştirdi

230 ülkeden gerçek ithalatçı ve ihracatçı firma bilgisi sağlayan TradeAtlas, ihracata destek olmaya devam ediyor. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2018 yılında kurulan, bu tarihten itibaren talaşlı ve kaynaklı imalat alanında faaliyetlerini sürdüren Çokuygun Makine, ilk ihracatını TradeAtlas üzerinden gerçekleştirdi. Talaşlı ve kaynaklı imalata gereksinim duyulan her sektörde hizmet gösterdiklerini, özellikle de tarım makineleri imalatı yapan firmalara seri üretim yaptıklarını ifade eden Çokuygun Makine Dış Ticaret firma sahibi Fatih Çokuygun, TradeAtlas üzerinden bağlantı kurdukları Almanya’daki firmaya 100 bin adet kare pul ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sağladığı kolaylıklar ön plana çıkıyor"

Çokuygun Makine’nin dört yıl önce iki teknik eleman ve bir otomatik testere ile yola çıktığını belirten Fatih Çokuygun, “Dört yıl içerisinde önemli bir gelişme kaydederek an itibarıyla üretim hattında onlarca teknik eleman ve yeni kurulan dış ticaret departmanı ile beraber faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. TradeAtlas’ın sistemine dahil olma sürecimiz, iç piyasadaki yetkinliğimizi dış ticaret ile birleştirmek istediğimizde gerçekleşti. ‘Yurt dışı ile ilişkilerimizin olması lazım’ dediğinizde çok derin ve bir o kadar da belirsiz bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Tam da bu noktada TradeAtlas’ın sağladığı kolaylıklar ön plana çıkıyor. Kendi arayüzünde tüm dünya üzerinde ve özellikle de Avrupa’da hangi ihracatçı firmaların hangi ülkelerden ve hangi firmalardan ne gibi ürünler satın aldığı, ürünlerin miktarı ve finansal değeri gibi kapsamlı bilgilere ulaşmak mümkün olabiliyor. Bu noktada bizim gibi dış ticaret yapmak isteyen firmalar TradeAtlas üzerinden sağlanan ‘milyonlarca veriyi’ kullanarak ve analiz ederek ilgili şirketlerle iletişim kurabiliyor. Arayüzün tüm kullanımı, verilerin nasıl inceleneceği gibi kritik sorular ise hizmet kapsamında sağlanan dış ticaret istihbarat uzmanları tarafından anlatılarak bu konularda yetkin olmanız sağlanıyor” diye konuştu.

İkinci siparişini aldı

İlk ihracatlarını nasıl yaptıklarına dair de bilgiler paylaşan Fatih Çokuygun, sözlerini şöyle sürdürdü: “TradeAtlas’ın dünya üzerindeki dış ticaret akışını ayrıntılı bir şekilde sunan veri analizlerinden sonra, günlük ve haftalık olarak ‘hedef ülke’ ya da ‘hedef firmalar’ listesi oluşturabiliyorsunuz. Ürünlerinizi pazarlayabileceğinizi ve ortak paydada çalışabileceğinizi düşündüğünüz bu firmaların iletişim adreslerini de TradeAtlas üzerinden elde ettik. Rusya-Ukrayna krizinden sonra oluşan doğalgaz kesintisi, hammadde ambargoları gibi gelişmelerden sonra zaten Avrupa’ya endeksli olan hedef pazarımızı daha da daraltarak Almanya’ya indirgedik. Yoğun bir mail, telefon trafiğinden sonra karşı taraf ile ilk somut temaslarımız gerçekleşti. İlk ihracatımızı da bundan birkaç hafta önce gerçekleştirdik. Sistemi ilk kullanmamızdan itibaren ilk dış ticaret faaliyetimizi yürütmemiz altı ay içinde oldu. Bu kapsamda ilk dış ticaretimizi gerçekleştirirken, ikinci sipariş için de anlaşma imzaladık.”

Avrupa ilk sırada

Türkiye’deki ürün kalitesinin iyi ve maliyetlerin Avrupa’ya göre çok daha hesaplı olmasının Avrupalı firmaların Türkiye’ye ilgisini artırdığına vurgu yapan Fatih Çokuygun, “Hedef firmanın hangi tarihlerde, hangi ülkeden ne kadarlık bir ürün satın aldığını bilmek müthiş bir avantaj sağlıyor. Bu ürünlerden yola çıkarak söz konusu firmaların hangi ürünlere ihtiyaç duyduklarından ve bu ürünlerin kendilerine olan maliyetlerinden yola çıkarak aynı ürünler için daha avantajlı teklifler götürebilmek mümkün olabiliyor. Gelen teklifler çoğunlukla Avrupa üzerinden oluyor. Almanya, İtalya, Kanada ve İspanya gibi ülkelerden geliyor” ifadelerini kullandı. TradeAtlas’ın özellikle dış ticarete yeni başlayan firmalar ve kişiler için oldukça yararlı bir platform olduğunu kaydeden Fatih Çokuygun, “TradeAtlas’ı kullanmaya başladıktan sonra şirketlere yardımcı olmaları için görevlendirilen ticaret istihbarat uzmanlarının vermiş oldukları bilgileri dikkate almak büyük önem taşıyor” dedi.