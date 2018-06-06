Traktör satışlarına kur freni

06 Haziran 2018

Mehmet FİLOĞLU

Türk Traktör’ün yurtiçi satışlarında yıl başından bu yana süren düşüş mayıs ayında hızlanarak sürdü. Şirketin internet sitesinde yayınladığı rakamlara göre bu dönemde yurt içi satışlar yüzde 51 azalarak 1.511’e geriledi. Beş aylık dönemde ise satışlar yüzde 27 düşerek 11 bin 108 oldu. İhracat tarafında ise benzer bir sorun yaşanmıyor. Şirketin yurtdışı satışları mayısta yüzde 45, ilk 5 ayda ise yüzde 6 artış kaydetti. Verinin açıklanmasının ardından Türk Traktör hisselerinde yüzde 9’u aşan kayıp yaşandı. Uzmanlar satışlarda yaşanan düşüşün birçok sebebi olduğunu belirtmekle birlikte kurda yaşanan artışının düşüşte belirleyici olduğunu ve tüm sektörde gözlendiğini belirtiyor.

Yılsonu beklentisi düşürüldü

Ata Yatırım otomotiv analisti Cemal Demirtaş, Türk Traktör’ün yurt içi satışlarında yaşanan yüksek düşüşü ilk gördüklerinde kendilerinin de şaşırdığını belirterek, “Traktör pazarında genel olarak bir daralma var. Bunun tek sebebi de yok. Kurda yaşanan artıştan, geçen yılın baz etkisine kadar birçok faktör bu daralmada etkili. Ancak Türk Traktör’deki düşüş biraz fazla görünüyor. Bunun net olarak sebebini bilmiyoruz” dedi.

Demirtaş, son verilerle birlikte şirketten yapılan bilgilendirmeye paralel olarak yılbaşında belirledikleri 2018 için yüzde 6'lık yurtiçi satış büyümesi beklentisini yüzde 4 daralma olarak revize ettiklerini açıkladı.

Maliyetler artıyor

Kurda yaşanan hareketlerin sektörde genel olarak baskı yarattığının altını çizen Demirtaş, bunda tüketicilerin alım gücünün düşmesinin yanında, maliyetlerdeki artışın da etkili olduğunu söyledi ve traktörlerin her ne kadar yerli üretim gibi gözükse de Euro ile yapılan sözleşmelerle üretildiğini hatırlattı.

“Karlı segment geriledi”

Vakıf Yatırım’dan gönderilen notta ise daha karlı olan yurt içi satışların payının yıl başındaki yüzde 68 olan seviyesinden mayıs ayında %53 gerilediğine dikkat çekilirken, “Mayıs ayı sonuçlarını Türk Traktör açısından oldukça olumsuz buluyoruz” denildi.

Yeni kredi almak zorlaştı

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ise çiftçinin genel olarak içinde bulunduğu ekonomik durumun traktör yatırımlarını ertelemesine yol açtığını savundu. Kurda yaşanan artışın birçok girdi maliyetinde yüksek artışlara yol açtığını aktaran Demirtaş, kar edemeyeceğini düşünen üreticinin toprağını bıraktığını söyledi. Demirtaş ayrıca halihazırda aşırı borçlu olan üreticilerin yeni kredi almakta zorlandığını ve bu koşullarda yeni traktör alımının imkansız olduğunu ifade etti.