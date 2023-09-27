Trendyol, Contemporary İstanbul'un partneri oldu

Şirket açıklamasına göre, sanata olan desteklerine Contemporary İstanbul ile devam eden Trendyol, sanatı ulaşılabilir kılmak ve sanatçıların eserlerini Türkiye'nin dört bir yanından sanatseverlerle buluşturmak hedefiyle Trendyol Sanat'ı hayata geçirdi.

Contemporary İstanbul'da Memo Akten'in "Deep Meditations: A brief history of almost everything" eseri Türkiye'de ilk kez Trendyol'un katkılarıyla sanatseverler ile buluşturulacak.

Trendyol, bu yıl 18. kez kapılarını sanatseverlere açan Contemporary İstanbul'da, yarın saat 16.30-17.10 arasında Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi Yeşim Uygur moderatörlüğünde, Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, sanatçı Ardan Özmenoğlu ve sanatçı Ekrem Yalçındağ'ın katılımıyla "Dijital Çağda Ulaşılabilir Sanat" başlıklı panel gerçekleştirecek.

Trendyol Sanat, Memo Akten'in büyük ölçekli video ve ses enstalasyonu "Deep Meditations: A brief history of almost everything in 60 minutes" eseri ile ziyaretçileri buluşturacak.

Büyük ölçekli video ve ses enstalasyonu olan "Deep Meditations: A brief history of almost everything in 60 minutes" izleyicileri, derin bir yapay sinir ağının hayal gücüyle anlatılan yavaş ve sürekli evrilen görsellerle dolu meditatif bir yolculuğa çıkarmayı hedefliyor.

Eser, zaman ve mekanın birçok ölçeğinde, mikroplardan galaksilere kadar, tüm insanların, canlı ve cansız varlıkların birbiriyle olan bağlantısını araştırıyor ve kutluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Memo Akten, "Trendyol Sanat ve GLOBART iş birliği ile 'Deep Meditations: A brief history of almost everything in 60 minutes' eserimi Türkiye'de ilk kez Contemporary İstanbul'un 18. edisyonunda Tersane'de göstermekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

"150'den fazla sanatçının 1000'e yakın eserini sanatseverlerle buluşturduk"

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz da Trendyol olarak vizyonlarının, tüm ekosistem ve Türkiye için en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olmak olduğunu aktararak, "Bu vizyon doğrultusunda, teknolojik yetkinliklerimizi, pozitif etkimizi artırmak için kullanıyoruz ve pek çok fayda odaklı projeyi, inisiyatifi hayata geçiriyoruz. Bizim işimizin ana odağı teknoloji.

Teknolojik olanakları kullanarak müşterilerimizin iyi bir alışveriş deneyimi yaşamasını, istedikleri ürünlere en uygun şartlarda ulaşmasını hedefliyoruz. Satıcılarımızın da işlerini dijitalleştirerek daha fazla müşteriye ulaşmalarını ve işlerini büyütmelerini sağlamak da diğer bir hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol'un günlük ziyaretçi sayısının 15 milyonun üstünde olduğunu anlatan Poyraz, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine sosyal medya hesaplarının izlenmelerini de koyarsak ciddi bir kitleye zaman ve mekandan bağımsız ulaşma şansı anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bu yetkinliklerimizi farklı kitlelerin faydasına sunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Biz sahip olduğumuz etkimizi sosyal faydaya dönüştürdüğümüzde de ciddi bir çarpan etkisi yaratabiliyoruz.

Bir teknoloji şirketi olduğumuz için topluma en önemli katkı sağlayabileceğimiz alanlardan biri dijital uçurumun hayatın her alanında kapatılması olarak görüyoruz. Trendyol'un sanatı her an ve herkes için ulaşılabilir ve erişilebilir kılma hedefiyle hayata geçirdiği Trendyol Sanat da bu misyonumuz doğrultusunda oluşan bir girişim.

Bugün 150'den fazla sanatçının 1000'e yakın eserini sanatseverlerle buluşturduk. Çağdaş sanatın Türkiye'deki ve dünyadaki önemli platformlarından biri olan Contemporary İstanbul'un partnerleri arasında olduğumuz için çok mutluyuz. Bu etkinlik, sanatçıların eserlerini sergilemeleri, sanat koleksiyonerleri ile buluşmaları ve sanatseverlerle iletişim kurmaları için fırsatlar sunuyor."

Poyraz, sanatçıları ve eserlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatseverlerle buluşturdukları Trendyol Sanat'ı 2021 sonunda hayata geçirdiklerini belirtti.

Alanında uzman sanat danışmanları ve kuruluşlarıyla iş birlikleri yaptıklarını, onların portföyündeki sanatçıları ve eserleri Trendyol Sanat ile milyonlarla buluşturduklarını vurgulayan Poyraz, eserlerin bu danışmanların seçkilerinden oluştuğunu aktardı.

Poyraz, "Tüm eserler sertifikalı ve sanatçı imzalı olarak satın alan kişilere ulaştırılıyor. Bugün itibarıyla 150'yi aşkın bağımsız sanatçının resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında 1000'e yakın eseri Trendyol Sanat'ta yer alıyor. Sanatı şehir ile buluşturan en önemli organizasyonlarından biri olan Contemporary de İstanbul'un, ülkemizin uluslararası sanat sahnesindeki öneminin artması ve şehrin bir sanat merkezi olarak tanıtılması açısından çok değerli bir noktada yer alıyor. Türk sanatına olan katkımız aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.