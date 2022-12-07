TruKKer, Polonya ve Kazakistan ile operasyonlarını genişletiyor

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük karayolu taşımacılığı platformu TruKKer, büyüme planları doğrultusunda; Türkiye'den AB ve BDT ülkelerine, gelişmekte olan nakliye operasyonlarını daha da çeşitlendirmek için Polonya ve Kazakistan'daki genişleme planını açıkladı. TruKKer'ın Kurucusu ve CEO'su Gaurav Biswas yaptığı açıklamada, “Polonya ve Kazakistan, Avrasya'nın kesişme noktasında, Kuşak ve Yol güzergahı üzerinde stratejik bir konuma sahip. Polonya'nın rahat ulaşım imkânları, düşük navlun maliyetleri ve küresel olarak 28’inci sırada yer alan yüksek lojistik performans endeksi, TruKKer'ın Avrupa tedarikine erişmesi için uygun koşulları sağlıyor. Kazakistan ise Doğu, Batı Avrupa ve Orta Asya'ya yayılmış olan ticaret yolları sayesinde bölge ekonomilerin dolaşım sistemi ve bölgesel bir merkez işlevi görmesini sağlıyor” diye konuştu.

“Daha fazla rota ve çeşitlilikte hizmet verebileceğiz”

Suudi Arabistan merkezli TruKKer, MENA bölgesindeki ana ticaret yollarında Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde, lojistik hizmetlerini dijitalleştirmede öncü bir rol oynuyor. Türkiye'de uzun mesafeli bölgesel rotalara odaklanarak büyük bir gelişme kaydeden, kökeni Körfez Arap Ülkelerine dayanan şirket, Mubadala, STV, ADQ ve IFC gibi büyük kurumsal yatırımcılar tarafından da destekleniyor. TruKKer, Eylül 2022'de 40 milyar dolar AUM'ye sahip büyük bir özel sermaye şirketi olan Investcorp liderliğinde 100 milyon dolar değerinde C serisi yatırımı da toplamıştı. TruKKer Türkiye operasyonlarının 1 buçuk yıl önce kurulması sonrası; Cıs ve Avrupa büyüme stratejisi doğrultusunda Kazakistan ve Polonya ofislerinin açılması ile önemli bir adım attıklarını belirten Türkiye, Doğu Avrupa ve BDT’den Sorumlu Genel Müdür Hakan Arıkan, bu strateji doğrultusunda tüm bu genişleme planının Türkiye merkezli yönetilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Arıkan; bu sayede müşterilerimize daha fazla rotada ve çeşitlilikte hizmet verebileceklerini söyledi.