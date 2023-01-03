TruKKer'de üst düzey atama

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Hakan Arıkan, 2004 yılında Borusan Lojistik finans departmanında iş hayatına başladı. Arıkan, Yalın Altı Sigma Kara kuşak ve stratejik planlama komitesi üyesi görevlerini yürüttükten sonra Türkiye’nin ilk dijital TIR platformu olan ETA’nın kuruluşunda görev aldı. 2010-2011 yıllarında ABD’de eğitim alan Arıkan, Türkiye’ye döndükten sonra; Borusan İş Geliştirme, İnovasyon ve Strateji Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Arıkan, 2015-2017 yılları arasında ise Borusan Holding’in start-up şirketi Bukoli ile Türkiye’nin ilk click & collect iş modelinin şirket kurulumunu ve yönetilmesini üstlendi. Bukoli’nin ardından Borusan Lojistik’te 2019 yılına kadar görev yapan Arıkan, daha sonrasında DSV’de yurtiçi hizmetlerin kurulmasından sorumlu oldu.

Son olarak, Türkiye’de faaliyete başladığı Ağustos 2021 tarihinden bu yana TruKKer Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Arıkan; firmanın Cıs ve Avrupa genişleme planı doğrultusunda Kazakistan ve Polonya ofislerinin açılması ile Türkiye, Doğu Avrupa ve BDT’den Sorumlu Genel Müdür olarak atandı. Gelişmekte olan nakliye operasyonlarını küresel ölçekte büyütme stratejisi kapsamında çalışmalarına devam eden Hakan Arıkan, kendisine bağlı bölgelerin yönetimini Türkiye üzerinden yürütecek.