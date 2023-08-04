TT Ventures, beş bölgede şarj istasyonu kurdu

TT Ventures, E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projesini hayata geçirerek Elektrikli Araç Şarj İşletmeciliği pazarına 'Şarj Ağı İşletmecisi" olarak adım attı.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom olarak, üstün teknolojilerini insana, topluma ve doğaya faydaya dönüştürecek şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirtti.

Önal, yenilenebilir enerji alanındaki vizyonları ile Türkiye'deki enerji dönüşümünün de önemli bir destekçisi olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda, yeni nesil kaynaklar alanında teknoloji dönüşümünü desteklediklerini ve karbon tasarrufu sağlanmasına katkı sağladıklarını aktaran Önal, yenilikçi teknolojiler alanındaki proje ve yatırımlarıyla Türkiye'yi araçların, binaların, şehirlerin akıllandığı bir geleceğe taşımak adına var güçleri ile çalıştıklarını kaydetti.

GES çalışmaları hızlandı

Verimli şehirler inşa edilmesini destekleyecek yatırımlarına aralıksız devam ettiklerine dikkati çeken Önal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada; sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modellerimize entegre etme hedefiyle; karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak, finansal değer yaratmak ve özellikle kendi enerjimizi üretebilme anlayışı ile Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarımızı hızlandırdık.

Bu kapsamda şirketimize, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 405,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis edildi. Yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli güçlendiren bu yatırımlarımız ilerleyen dönemde de devam edecek. İnsanı, toplumu ve doğayı merkeze alan bir anlayış ile pusulamız olarak gördüğümüz 'Türkiye’ye Değer' vizyonumuz çerçevesinde, tüm proje ve yatırımlarımızı Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz.

Şarj istasyonları kuruldu

Son olarak da otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümüne katkı sağlamak adına stratejik bir adım atarak, E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemiz ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörler ile beslenen kesintisiz bir şarj hizmeti sunuyoruz. Şarj istasyonlarımızdaki yüksek hızlı ünitelerinin yerli üretim olması da bu projeyi önemli kılan konulardan biri. Bu kapsamda; yerli üretimi desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom, öncelikle İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Ankara, İzmir ve Bursa'da istasyon kurulumlarını tamamladı.