Tüpraş, Etohum aracılığıyla yenilikçi girişimcilerle buluşmayı hedefliyor
Tüpraş, girişimcilik ekosistemi ile entegrasyon çalışmaları kapsamında Etohum'a üye oldu.
Girişimcilik ekosistemiyle daha yakın iletişimde olmak, yenilikçi girişimlere ve startup ağına erken aşamada ulaşmak amacıyla birçok çalışma yürüten Tüpraş, Etohum üyeliğiyle dijital teknolojilere erken erişim sağlamayı hedefliyor.
Tüpraş, şirket içinde ise, yeni iş modelleriyle ve büyüme alanlarıyla değer yaratacak iş fikirlerini desteklemek üzere inovatif fikirlerin paylaşılabildiği “Fikir Ünitesi” portalını devreye aldı. Kurum içi girişimcilik ekipleri önceliklendirilen fikirler üzerinde çalışmalarını yürütüyor.
Etohum Tüpraş web sayfası devrede
Girişimcilerin belirli odak alanlarındaki yenilikçi fikirlerini Tüpraş'a ulaştırması için Etohum üzerinden oluşturulan yeni kanal devreye alındı.
Tüpraş, Etohum platformu üzerinden “Veri analitiği, Karar destek sistemleri, Alternatif enerji, İleri 3D malzemeler, İş sağlığı güvenliği, Proses emniyeti çözümleri, Varlık yönetimi, Siber güvenlik, Giyilebilir teknolojiler, Yenilikçi raporlama sistemleri, Dijital eğitim sistemleri ve Saha takibi” alanlarında yenilikçi çözüm geliştiren girişimcilerle buluşmayı hedefliyor.
Etohum tarafından değerlendirmeden geçtikten sonra seçilen girişimciler, erken aşamada yenilikçi fikir ve çözümlerini Tüpraş ekiplerine sunma fırsatı yakalayacaklar.