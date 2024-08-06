Tüpraş (TUPRS) temettü ödeyecek mi? Tüpraş temettüsü kaç lira, ne zaman dağıtılacak?

Koç Holding şirketlerinden Tüpraş (TUPRS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama göndererek yatırımcılarına temettü ödeyeceğini duyurdu. Tüpraş bu kararla, Nisan 2024'teki 9 lira 34 kuruşluk temettüsüne ek olarak bir temettü daha vermiş olacak.

Tüpraş (TUPRS) temettü ödeyecek mi? Tüpraş temettüsü kaç lira olacak?

Tüpraş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında genel kurulda 23 milyar liranın nakit olarak yatırımcılara dağıtılması kararı alındığını belirtti. Tüpraş hisse başına brüt 11 lira 93 kuruş temettü ödeyecek. Net temettü ise 10 lira 74 kuruş olacak. Şirketin temettü verimi yüzde 1 olarak kayda geçti.

Tüpraş (TUPRS) temettü ödemesi ne zaman?

Tüpraş, temettüleri 24 Eylül'den itibaren ödemeye başlayacak. Temettüler 1 Ekim'den itibaren yatırımcıların hesaplarına yatırılacak.