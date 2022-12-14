Tüpraş ve Honeywell ödül aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje ile atık bitkisel ve hayvansal yağ gibi hammaddeler yeniden değerlendirilerek sürdürülebilir havacılık yakıtı, yenilenebilir dizel ve diğer ürünlere dönüştürülecek.

Tüpraş, Honeywell UOP Ecofining teknolojisi ile ilk olarak İzmir Rafinerisi'nde tesis kuracak ve yılda 400 bin ton bitkisel ve hayvansal atık yağı işleyip sürdürülebilir havacılık yakıtına dönüştürecek.

Şirket, söz konusu proje ile Amerikan Şirketler Derneği-AmCham Türkiye'nin düzenlediği AmChamPion Ödülleri'nde sürdürülebilirlik/sürdürülebilir kalkınma kategorisinde birincilik ödülü aldı.

AmCham her yıl "I AmChamPion Ödülleri" kapsamında, Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerini ödüllendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Kemaloğlu, geçen yıl "Enerjimiz Geleceğe" sloganıyla bir dönüşüm yolculuğu başlattıklarını belirterek, "Ülkemizin temiz enerji dönüşümüne liderlik etmeyi hedeflediğimiz Stratejik Dönüşüm Planımızla 2050'de karbon nötr bir enerji şirketi olmayı taahhüt ettik. Planımız kapsamda sürdürülebilir rafinajın yanı sıra biyoyakıtlar, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen olmak üzere üç yeni ana iş alanına odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.