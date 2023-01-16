Turan’ın hisse satışına Rekabet onayı

Kerim ÜLKER

DÜNYA Gazetesi’nde ilk kez duyurduğumuz bir ortaklığa Rekabet Kurumu onay verdi. 16 Ağustos 2022’de duyurduğumuz “Birleşik Ödeme'den yatırım: Türk devletlerine 'Turan'la ulaşacak” haberimiz Rekabet Kurumu tarafından onaylandı. Kurum’dan yapılan açıklamada “Turan Teknoloji AŞ’nin bir kısım hissesinin emisyon primli sermaye artırımı yoluyla Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi” denildi.

2010 yılında kurulan Birleşik Ödeme, 2015 yılında BDDK’dan E-para lisansı aldı. 2020 Azerbaycan, 2021 Romanya, 2022’de de Gürcistan ofisini açan Birleşik Ödeme’nin resmi sitesinde şirketin yüzde 80’i OYAK Portföy tarafından yönetiliyor. Geri kalan yüzde 10’luk hisse Kurucu ve CEO İlker Sözdinler’e, geri kalan yüzde 10 ise Fibabank’a ait.



Azerbaycan’a sıfır komisyonlu transfere başladı

Özgür Bayraktar,tarafından kurulan Turan, Türk devletleri arasında fiziki dünya için tasarlanan para transferi sürecini dijital dünyaya taşımayı hedefliyor. Turan, tüm Türk soyluların Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk devletlerine para transferi yapabilecekleri bir para transferi geçidi oluşturmanın yanı sıra geliştirdiği özel finansal ürün ve hizmetlerle Türk devletlerinin dijital finansal okuryazarlığının gelişmesine katkı sunmayı planlıyor.

Turan, bugün Türkiye’den Azerbaycan’a saniyeler içerisinde komisyonsuz para transferine başladığını duyurdu.