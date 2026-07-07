Turizmin ilacı ‘son dakika’ oldu, havayolu şirketleri vites büyüttü
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’ya sadece haziran ayında dış hatlardan giriş yapan turist sayısı 2,5 milyon kişiyi geçti. Turizmdeki bu hareketlilik, havayollarının sefer sayılarına da yansıdı. Antalya ve İzmir’e yaz sezonunda haftalık bin sefer düzenleyen SunExpress, temmuz ve ağustos döneminde 4 milyon yolcu bekliyor.
Nurdoğan A. ERGÜN/ANTALYA
nurdogan.arslan@dunya.com
Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle erken rezervasyon dönemini durgun geçiren turizm sektörü, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte aradığı hareketliliğe kavuştu. Son dakika rezervasyonlarının hız kazanmasıyla Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da haziran ayında dış hatlardan gelen turist sayısı 2,5 milyon barajını aştı. Sahada yaşanan bu yoğun hareketlilik, hava yolu şirketlerini de operasyon ve frekans artışına yöneltti. Turizmdeki bu büyük geri dönüşe en büyük lojistik desteği sağlayan şirketlerden biri olan SunExpress, yaz sezonu uçuş planlamasında vites büyüttü. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu olan şirket, yaz dönemi boyunca turizmin gözbebeği olan Antalya ve İzmir’e haftalık bin sefer gerçekleştireceğini duyurdu. Hava yolunun ana üsleri konumunda olan bu iki şehre indirdiği uçak sayısını artırması, kente akın eden yabancı turist trafiğinin de en önemli itici güçlerinden biri oldu. Şirket, yaz dönemi için 18 yeni hattı da devreye aldı. SunExpress’in İzmir’den 24 ülkede 49, Antalya’dan 36 ülkede 64 destinasyona uçuşu bulunuyor. Şirketin, yurt içinde ise İzmir’den 18, Antalya’dan 12 noktaya uçuşu var.
6 ayda 6,3 milyon yolcu taşıdı
Yılın ilk yarısında toplam 6,3 milyon yolcu taşıyan SunExpress, asıl büyük yoğunluğu ise temmuz ve ağustos aylarında bekliyor. Şirket, sadece bu iki aylık zirve dönemde yaklaşık 4 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Rezervasyon eğilimlerinin seyahat tarihine çok yakın günlere kaydığını belirten SunExpress CEO’su Marcus Schnabel, kısa vadeli talep dalgalanmalarına rağmen özellikle Almanya ve Avrupa pazarından gelen yoğun ilginin sezon genelinde turizmdeki toparlanmayı güçlü bir şekilde destekleyeceğini söyledi. SunExpress’in 35 yılı aşkın süredir Türkiye ile Avrupa arasında turizm elçisi görevi üstlendiğini dile getiren Schnabel, “Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye turizminin dayanıklılığını bir kez daha görüyoruz. Türkiye’ye talep devam ederken, değişen unsur rezervasyon eğilimleri oldu. Erken rezervasyonların yerini seyahat tarihine yakın yapılan rezervasyonlar aldı. Son dönemde rezervasyonlardaki artış, bu eğilimin en belirgin göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu süreçte kısa vadeli talep dalgalanmalarını sektör paydaşlarımız ile birlikte disiplinle yönetirken, Türkiye’nin turizm potansiyeline ve geleceğine olan uzun vadeli güvenimizi koruyoruz” dedi.
Dubai ve Suriye’ye yeniden uçuşlar başlıyor
SunExpress olarak Türkiye’nin “bir numaralı” tatil havayolu olmak istediklerini söyleyen CEO Schnabel, 2026 yaz sezonunda Türk Riviera’sı ve Anadolu şehirlerinden toplam 18 yeni hattı hizmete aldıklarını açıkladı. Schnabel, havayolunun Antalya–Bratislava, İzmir–Podgorica, Bodrum– Tiran ve Priştine, Ankara– Rotterdam, Edremit–Münih ve Hannover, Hatay–Düsseldorf ile Çukurova-Köln gibi yeni bağlantılarla Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya’daki varlığını genişlettiklerini söyledi. SunExpress, temmuz ayı itibarıyla Dubai uçuşlarına yeniden başlıyor. Dubai-İzmir ve Dubai-Antalya hatlarındaki seferler, temmuz ayının ortasından itibaren kademeli olarak artırılacak. İzmir-Dubai hattındaki uçuşlar 7 Temmuz’da yeniden başlayacak. İlk etapta salı günleri haftada bir kez gerçekleştirilecek seferlerin, temmuz ayının ortasından itibaren salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenmesi planlanıyor. Antalya-Dubai hattındaki uçuşlar ise 15 Temmuz’da yeniden başlayacak. 1 Ağustos’tan itibaren de Halep uçuşlarının başlaması planlanıyor. Antalya– Halep 1 Ağustos, İzmir–Halep 2 Ağustos 2026 itibarıyla başlayacak ve haftada iki sefer olacak.
“Babam gibi köprüler kurmak için geldim”
Marcus Schnabel, tam bir Türkiye aşığı ve Adana kebabı çok seviyor. Ailesiyle Antalya’ya yerleştiğini açıklayan Schnabel, Türkiye’yi çok sevdiğini anlattı ve ekledi: “Makine mühendisi babam 1970’li yıllarda Boğaziçi Köprüsü’nün inşaatında çalışmak için Türkiye’de bulundu. Ben de bugün farklı köprüler kurmak için Türkiye’deyim. Her platformda Türklere Avrupa’da vize kolaylığı sağlanması için lobi yapıyorum.”
Hizmet ihracatına 2,5 milyar dolarlık katkı
SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, 2025'te yüzde 11 artışla 2 milyar 474 milyon dolarlık döviz girdisi sağladıklarını ve Türkiye’de hizmet ihracatında ilk üç şirket arasında yer aldıklarını belirtti. Eminoğlu, artan seyahat talebini karşılamak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek adına operasyonlarını şu yatırımlarla güçlendirdiklerini açıkladı: “Bu yılki 4 yeni Boeing 737- 8 uçak ile filo büyüklüğü 86 uçağa çıkarıldı. Önümüzdeki dönemler için 87 adet kesin uçak siparişi bulunuyor. Antalya’da hayata geçirilecek yeni bakım hangarı yatırımı ile bölgenin havacılık altyapısının geliştirilmesi ve büyüme hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor.”