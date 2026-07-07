Turizmin ilacı ‘son dakika’ oldu, havayolu şirketleri vites büyüttü

Nurdoğan A. ERGÜN/ANTALYA

nurdogan.arslan@dunya.com

Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişme­ler nedeniyle erken rezervasyon dönemini dur­gun geçiren turizm sektörü, yaz sezonunun başlamasıy­la birlikte aradığı hareketli­liğe kavuştu. Son dakika re­zervasyonlarının hız kazan­masıyla Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da haziran ayında dış hatlardan gelen turist sayısı 2,5 milyon bara­jını aştı. Sahada yaşanan bu yoğun hareketlilik, hava yolu şirketlerini de operasyon ve frekans artışına yöneltti. Tu­rizmdeki bu büyük geri dö­nüşe en büyük lojistik deste­ği sağlayan şirketlerden biri olan SunExpress, yaz sezo­nu uçuş planlamasında vites büyüttü. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak ku­ruluşu olan şirket, yaz döne­mi boyunca turizmin gözbe­beği olan Antalya ve İzmir’e haftalık bin sefer gerçekleş­tireceğini duyurdu. Hava yo­lunun ana üsleri konumun­da olan bu iki şehre indirdiği uçak sayısını artırması, ken­te akın eden yabancı turist trafiğinin de en önemli itici güçlerinden biri oldu. Şirket, yaz dönemi için 18 yeni hat­tı da devreye aldı. SunExp­ress’in İzmir’den 24 ülkede 49, Antalya’dan 36 ülkede 64 destinasyona uçuşu bulunu­yor. Şirketin, yurt içinde ise İzmir’den 18, Antalya’dan 12 noktaya uçuşu var.

6 ayda 6,3 milyon yolcu taşıdı

Yılın ilk yarısında toplam 6,3 milyon yolcu taşıyan Su­nExpress, asıl büyük yoğun­luğu ise temmuz ve ağus­tos aylarında bekliyor. Şir­ket, sadece bu iki aylık zirve dönemde yaklaşık 4 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Rezervasyon eğilimlerinin seyahat tarihine çok yakın günlere kaydığını belirten SunExpress CEO’su Marcus Schnabel, kısa vadeli talep dalgalanmalarına rağmen özellikle Almanya ve Avru­pa pazarından gelen yoğun ilginin sezon genelinde tu­rizmdeki toparlanmayı güç­lü bir şekilde destekleyece­ğini söyledi. SunExpress’in 35 yılı aşkın süredir Türkiye ile Avrupa arasında turizm elçisi görevi üstlendiğini di­le getiren Schnabel, “Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye turizminin dayanıklılığını bir kez daha görüyoruz. Tür­kiye’ye talep devam ederken, değişen unsur rezervasyon eğilimleri oldu. Erken rezer­vasyonların yerini seyahat tarihine yakın yapılan rezer­vasyonlar aldı. Son dönemde rezervasyonlardaki artış, bu eğilimin en belirgin göster­gelerinden biri olarak öne çı­kıyor. Bu süreçte kısa vadeli talep dalgalanmalarını sek­tör paydaşlarımız ile birlikte disiplinle yönetirken, Türki­ye’nin turizm potansiyeline ve geleceğine olan uzun va­deli güvenimizi koruyoruz” dedi.

Dubai ve Suriye’ye yeniden uçuşlar başlıyor

SunExpress olarak Tür­kiye’nin “bir numaralı” ta­til havayolu olmak istedik­lerini söyleyen CEO Sch­nabel, 2026 yaz sezonunda Türk Riviera’sı ve Anadolu şehirlerinden toplam 18 ye­ni hattı hizmete aldıklarını açıkladı. Schnabel, havayo­lunun Antalya–Bratislava, İzmir–Podgorica, Bodrum– Tiran ve Priştine, Ankara– Rotterdam, Edremit–Münih ve Hannover, Hatay–Düs­seldorf ile Çukurova-Köln gibi yeni bağlantılarla Av­rupa, Balkanlar ve Orta As­ya’daki varlığını genişlettik­lerini söyledi. SunExpress, temmuz ayı itibarıyla Dubai uçuşlarına yeniden başlıyor. Dubai-İzmir ve Dubai-An­talya hatlarındaki seferler, temmuz ayının ortasından itibaren kademeli olarak artırılacak. İzmir-Dubai hattındaki uçuşlar 7 Tem­muz’da yeniden başlayacak. İlk etapta salı günleri haf­tada bir kez gerçekleştirile­cek seferlerin, temmuz ayı­nın ortasından itibaren salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez düzen­lenmesi planlanıyor. Antal­ya-Dubai hattındaki uçuşlar ise 15 Temmuz’da yeniden başlayacak. 1 Ağustos’tan iti­baren de Halep uçuşlarının başlaması planlanıyor. An­talya– Halep 1 Ağustos, İz­mir–Halep 2 Ağustos 2026 itibarıyla başlayacak ve haf­tada iki sefer olacak.

“Babam gibi köprüler kurmak için geldim”

Marcus Schnabel, tam bir Türkiye aşığı ve Adana kebabı çok seviyor. Ailesiyle Antalya’ya yerleştiğini açıklayan Schnabel, Türkiye’yi çok sevdiğini anlattı ve ekledi: “Makine mühendisi babam 1970’li yıllarda Boğaziçi Köprüsü’nün inşaatında çalışmak için Türkiye’de bulundu. Ben de bugün farklı köprüler kurmak için Türkiye’deyim. Her platformda Türklere Avrupa’da vize kolaylığı sağlanması için lobi yapıyorum.”

Hizmet ihracatına 2,5 milyar dolarlık katkı

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, 2025'te yüzde 11 artışla 2 milyar 474 milyon dolarlık döviz girdisi sağladıklarını ve Türkiye’de hizmet ihracatında ilk üç şirket arasında yer aldıklarını belirtti. Eminoğlu, artan seyahat talebini karşılamak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek adına operasyonlarını şu yatırımlarla güçlendirdiklerini açıkladı: “Bu yılki 4 yeni Boeing 737- 8 uçak ile filo büyüklüğü 86 uçağa çıkarıldı. Önümüzdeki dönemler için 87 adet kesin uçak siparişi bulunuyor. Antalya’da hayata geçirilecek yeni bakım hangarı yatırımı ile bölgenin havacılık altyapısının geliştirilmesi ve büyüme hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor.”