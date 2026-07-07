Türk Altın İşletmeleri'nden yeni pay geri alımı

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Türk Altın İşletmeleri A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 29 Haziran 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 7 Temmuz 2026'da Borsa İstanbul'da işlem gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre şirket, pay başına 51,95-52,80 TL fiyat aralığından, 52,54 TL ağırlıklı ortalama fiyatla 1 milyon 875 bin nominal tutarlı pay geri aldı.

Şirket, 7 Temmuz'da geri alınan payların sermayeye oranının yüzde 0,05855 olduğunu belirtti.

Daha önce gerçekleştirilen 75 milyon adetlik geri alımla birlikte, şirketin toplam geri aldığı payların sermayeye oranı ise yüzde 2,57 seviyesine ulaştı.