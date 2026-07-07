Türk Altın İşletmeleri'nden yeni pay geri alımı
Türk Altın İşletmeleri, pay geri alım programı kapsamında Borsa İstanbul'dan 1 milyon 875 bin nominal tutarlı pay geri aldığını açıkladı. Geri alımın ardından şirketin sahip olduğu geri alınan payların sermayeye oranı yüzde 2,57'ye yükseldi.
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 29 Haziran 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 7 Temmuz 2026'da Borsa İstanbul'da işlem gerçekleştirdiğini duyurdu.
Açıklamaya göre şirket, pay başına 51,95-52,80 TL fiyat aralığından, 52,54 TL ağırlıklı ortalama fiyatla 1 milyon 875 bin nominal tutarlı pay geri aldı.
Şirket, 7 Temmuz'da geri alınan payların sermayeye oranının yüzde 0,05855 olduğunu belirtti.
Daha önce gerçekleştirilen 75 milyon adetlik geri alımla birlikte, şirketin toplam geri aldığı payların sermayeye oranı ise yüzde 2,57 seviyesine ulaştı.