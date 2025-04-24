Türk devine 27 milyarlık şok

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin en önemli tekstil şirketlerinden Bursel, uzun süredir var olduğu Özbekistan’a karşı açtığı tahkim davasını kaybetti. Bir Türk şirketinin yurtdışında açtığı en büyük tahkim davalarından biri olan süreç, bugün tamamlandı. Dava yaklaşık 8 yıldır devam ediyordu. Türk şirket Bursel Tekstil, Özbekistan Devleti’nden 700 milyon dolarlık yani bugünkü kurla yaklaşık 27 milyar liralık tahkimdeki davayı kaybetti.

Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) tahkim kurulu, Türk şirketi Bursel Tekstil'in 700 milyon dolarlık dava için ortaya attığı iddiaları reddetti. Özbekistan Adalet Bakanlığı basın servisinden Telegram’da yer alan açıklamaya göre Türk şirketi Bursel Holding, 2017 yılında ülkede yaptığı yatırımların Özbek makamları tarafından kamulaştırıldığını iddia ederek dava açtığı ancak sonucun Özbekistan lehine sonuçlandığını duyurdu.

Ülkedeki en büyük yatırımcı oldu

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Burhan Enuştekin’in yaptığı şirket, Orta Asya’ya giden ilk Türk tekstil şirketlerinden biri. Enuştekin, Anadolu'ya göç etmiş atalarının izini Sovyetler Birliği dağılınca Özbekistan'da bulmuş, 1990'lı yıllarda birçok konfeksiyon fabrikası kurmaya başladı. 2000’li yılların başında 3 binden fazla çalışana ulaşan Bursel, yeni tesislerle bu sayıyı 6 binin üzerine çıkarmıştı.

Özbek hükümeti özel pul bastırmıştı

Hatta Özbekistan Hükümeti, Türk şirketin ülkeye yaptığı yatırımlar ve desteklerden ötürü, özel pul bile basmıştı. Ancak 2017 yılında iki taraf arasında anlaşmazlık çıkmış, Türk şirketin yatırımları Özbek makamları tarafından kamulaştırma iddiasıyla el konulmuştu.