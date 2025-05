Türk ilaç sektörüne “Diplomatic” yatırım

ABD merkezli küresel ticaret ve yatırım platformu Diplomatic Trade Ltd, Türkiye’de önemli bir satın almaya imza attı. New York merkezli şirket, Türk ilaç üreticisi Farmakim İlaç’ın ana hissedarı oldu. Türk şirketini alarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) sağlık sektöründe stratejik bir genişlemeye imza atmaya hazırlanıyor. Türk ilaç devi Farmakim’in yüzde 49'luk kontrol hissesi edinmeyi içeren yatırım, Türk şirketi gelişmiş ilaç altyapısı geliştirmeye ve potansiyel olarak 2025'in dördüncü çeyreğine kadar önemli bir ilk halka arz (IPO) başlatmaya konumlandırıyor.

BAE’de yeni tesis kurulacak

Diplomatic Trade’den yapılan açıklamada bu stratejik ortaklığın temel bileşenlerinden biri 2025'in üçüncü çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki son teknoloji biyo üretim tesisinin planlı kurulumunun devreye alınması. Tesis, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika'daki artan talebi karşılamak üzere tasarlanmış biyosentetik terapiler, rejeneratif bileşikler ve gelişmiş yaşam uzatma ilaçları üzerine odaklanacak. Ayrıca, AI destekli QC, biyouyumlu paketleme ve AB-GMP standartlarıyla uyumlu modüler üretim paketlerini entegre edecek. Ardından halka arz çalışmaları başlatılacak.

Rothschild’in fonunu yönetiyor

Diplomatic Trade Ltd, New York ve Dubai'de operasyonel merkezleri bulunan çok uluslu bir ticaret ve yatırım firması olarak biliniyor. Şirketin CEO’su Benjamin Ballout, şirket bünyesinde Rothschild & Lewis LLC, Thomas H. Miner & Associates ve The Arab African Council on Socio-Economic Development’ın kısmi yöneticiliğini üstlenmiş durumda. Diplomatic’in aldığı Farmakim ise 2002 yılında kuruldu.