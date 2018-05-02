Türk iş adamı Etiyopya'da otel yapıyor

02 Mayıs 2018

Serdur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Mehmet Durdu, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın merkezinde büyük bir Türk otelinin açılışını yapacaklarını belirtirken mobilya sektöründe de Türk mobilya markası yaratmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Durdu, inşaattan mobilyaya, tasarımdan ses sistemlerine kadar çok sayıda iş kolunda hizmet veren 9 şirketin bağlı olduğu grubun hedeflerini ve ülkedeki iş ortamını anlattı.

İstanbul’da tekstil üretiminde tecrübe sahibi olduktan sonra restaurant işletmeciliği de yaptığını kaydeden Durdu, Etiyopya’dan gelen iş teklifini kabul ederek Afrika’nın yolunu tuttuğunu hatırlattı.

“Etiyopya'da çalışma teklifini kabul ettiğimde aslında tüm Afrika’nın yabancısıydım. Burada kalmaya ve başarılı olmaya kararlıydım. Bu inanç ve irade bugünkü başarımın temelini oluşturuyor.” diyen Durdu, Etiyopya’da çeşitli sektörleri yaklaşık 2 yıl incelediğini belirtti.

2010'da üretim amaçlı yatırım yapmaya karar verip, ihracat yapmanın yollarını araştırdığını söyleyen Durdu, “İlk başladığımızda stratejimizi tam olarak belirlememiştik, ihtiyaçlar ölçüsünde yaklaşımlarımız şekillendi.” diye konuştu.

Durdu, "Mobilya satışıyla başladığımız ticari girişimini büyüterek bugün bin 300 kişinin çalıştığı 9 şirketli bir gruba dönüştürdük. Şu anda Etiyopya’da 30’un üzerinde proje yürüten Serdur Grup'un 3 fabrikası mevcut" yorumunu yaptı.

Addis Ababa’da Türk oteli açacak

Şirketi kurduğundan bugüne hiçbir devlet kredisi kullanmadığını ve kendi öz sermayesiyle büyüdüğünü anlatan Durdu, bugünlerde başkent Addis Ababa’nın merkezinde büyük bir otelin açılışını gerçekleştirmeye hazırlandıklarının altını çizdi. Otel yöneticilerinin Türk olacağını ve Türk otelcilik hizmet anlayışını Etiyopyalılara göstermeyi amaçladıklarını belirten Durdu, “Etiyopya’da 5 yabancı çalıştıran ilk otel olacak burası. Türk yemeklerini, kültürünü ve hizmet anlayışını ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı.

Ülkede yaptığı her işte Türk ürünleri kullanmaya gayret ettiklerini hatırlatan Durdu, “Anahtar teslimi yaptığımız işlerde her anlamda Türk malı kullanıyoruz.” dedi.

Türkiye’de 77 farklı firmadan alışveriş yapıp ihraç ettiklerine vurgu yapan Durdu, Etiyopya'da bir hırdavatçı dükkanında 7 yıl önce yaşadığı ve halkın Türk malına olan güvenini gösteren anısını ise şöyle anlattı:

“Bir gün hırdavat dükkanına girdim. Burada iki kilit gözüme ilişti. Birisi Türk malı idi ve ben Türk olduğumu söylemedim. Kilitlerden biri de İtalyan firmaya aitti. ‘Türk malı kötüdür ben İtalyan'ı alayım’ dedim. Dükkan sahibi ‘sen nasıl Türk malına kalitesiz dersin’ diye çıkıştı. Bu beni acayip sevindirmişti.”

Türkiye’nin Etiyopya’ya yaptığı ihracatın önemine değinen Serkan Mehmet Durdu, “Bizim 2018 hedefimiz Türkiye’den, çalıştığımız ülkelere yaklaşık 50 milyon dolar ihracat yapmak. Bunu da zaten şimdiden kontratlara döktük.” dedi.

Etiyopya'da Türk mobilya markası oluşturacak

Önümüzdeki yıl Sudan, Nijerya ve Gana gibi Afrika ülkelerinde yeni projelere başlayacaklarını dile getiren Durdu, Afrika’da iş yapmak isteyenlere de çağrıda bulundu ve öncelikli olarak Etiyopya'yı gündemlerine almalarının onlar için daha avantajlı olacağını belirtti.

Kurdukları mobilya fabrikasıyla ülkede bir Türk markası yaratıp perakende satış yapmak istediklerini kaydeden Durdu, 2020 yılında ise başkentte ilk mağazalarını açacaklarını söyledi.

Kaynak: AA