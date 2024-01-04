Türk Lirası’nda devalüasyon beklemiyorum

Birol BOZKURT

Ekonomiye yönelik 2024 yılının ilk değerlendirmesini yapan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Türkiye için çok umutluyum, yabancı yatırımcı yılbaşı tatili sonrası gümbür gümbür geliyor diyebilirim. Önce tahvil tarafına sonra borsa tarafında bunun etkilerini göreceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kur artışı bekleyenlerin yanılacağı bir yıl olacağını söyleyen, “Şu an Türkiye’de pozitif faize geçildi. Açıklanan enflasyon geçmişin, verdiğimiz faiz gelecek 3 ayın faizi. Buna dikkat etmek gerekir. Bu yıl devalüasyon beklentim ‘sıfır’. Olacağını sanmıyorum, dolarda kalanın aleyhine bir durum olabilir. Türk Lirası’nın aşırı değerleneceği bir yıl olabilir. Ayrıca seçim ekonomisi gibi bir uygulama olmasını beklemiyorum. Buna ek olarak ihracatın etkilenmemesi için Merkez Bankası döviz alımı yapabilir” diye konuştu.

“Faiz oranları yabancının gelmesi için yeterli”

Merkez Bankası’nın faiz politikasına yönelik açıklamalar yapan İş Bankası Genel Müdürü Aran, “Politika faizi yabancı yatırımcının gelmesi için yeterli bir seviyede. Merkez Bankasının işaret ettiği 2,5 puanlık bir faiz artışı daha var. Ancak yüzde 45 faiz oranı bazı şirketleri zorlayabilir. Bu da istihdamı bir miktar azaltabilir. Şu an tekstil gibi alanlarda bunun işaretlerini görüyoruz. Faiz artışları devam ederse büyüyememe ve istihdam azalışına yol açabilir. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle birlikte biz de faizin ne zaman düşüneceğini konuşmaya başlarız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 3’ün altındaki aylık enflasyon makul”

Dün açıklanan enflasyon verilerini de değerlendiren Hakan Aran, “Yüzde 3’ün altındaki aylık enflasyon oranları gayet makul Eğer yüzde 3’ün altında kalmaya devam ederse Merkez Bankası’nın yılsonu için açıkladığı yüzde 36-42 arasındaki hedefi tutturulabilir. Ben bu yılın Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini tutturacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. Ben burada başarı görüyorum” dedi.

“Kredi verecek müşteri bulmakta zorlanıyoruz”

Kredi faizlerinde yaşanan yükselişle ilgili konuşan Hakan Aran şunları söyledi: “Eskiden bankalar ticari kredi vermekten çekiniyordu. Şimdi ise bankalarda iştah var ama müşteriler yüksek faizden dolayı tereddüt ediyor. Tarihte ilk defa TL mevduatlar, TL kredileri geçti. Yani çok fazla mevduat toplamaya başladık ama bunu krediye dönüştüremiyoruz. Yabancı parada öngörülebilirlik sağlanırsa yabancı para kredilerde artış yaşanabilir. 2034’ün ikinci yarısından itibaren faizlerin düşmesiyle kredi maliyetleri düşecektir. Önceden bankalar kredi vermezken şimdi işletmeler kredi almak istemiyor. Bu dengenin yılın ikinci yarısında yerine oturacağını düşünüyorum.”

“Sorunlu kredi oranı artabilir”

Bankalar olarak kaynakları verimli alanlara ve firmalara vermek istediklerini söyleyen Aran, “Sorunlu kredi oranlarında (NPL) bir miktar artış bekliyorum. Ama bankacılık sektörü riskleri yönetebilir seviyede. Bireysel krediler kredi kartlarının etkisiyle ticari kredilerin üzerine çıksa da bu geçici bir durum. 2024’te devam etmez. Sorunlu şirketler ekonomideki kaynağı tüketmemeli. Bu yüzden sorunlu kredilerin artması bu açıdan faydalı bile oluyor diyebilirim” diye konuştu.

Figopara ve İş Bankası stratejik iş birliğine gitti

İşletmelerin finansal yönetimini destekleyen ve sağlıklı nakit akışına sahip olmasına aracılık eden finans platformu Figopara, artık açık bankacılık hizmeti de sunacak. Bu kapsamda Figopara, İş Bankası'nın iştiraki Softtech'in açık bankacılık ürünleri TekCep ve TekPOS’u satın aldı. Bu satın almayla Figopara’nın ticari müşterileri fatura verilerinin yanı sıra bankacılık verilerini de görerek, nakit akışlarını doğru şekilde yönetebilecek. Figopara, kurduğu Figo Ödeme Kuruluşu AŞ ile Merkez Bankası’na lisans başvurusunda bulundu.

“Bankalar ve fintekler birlikte büyüyecek”

Satın alma ile İş Bankası Figopara’daki mevcut yatırımını da artırmış oldu. Figopara’nın Ekim 2022’de 50 milyon dolar değerleme ile tamamlanan yatırım turunda şirkete Maxis Yenilikçi GSYF ile 500 bin dolar yatırım yapan Banka, son satın alma ile şirkete 1 milyon 250 bin dolarlık hisse karşılığı daha yatırım yapmış oldu. Toplantıda monuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Finteklerin rüzgârını yanımıza alarak birlikte yürümenin doğru olduğunu; finteklerin ve bankaların birbirinden öğreneceği çok şey bulunduğunu; doğru ortaklıklarla, iş birlikleriyle, servis bankacılığıyla bankaların ve finansal teknoloji şirketlerinin birlikte büyüyeceği bir ortam oluştuğunu düşünüyorum. Figopara ile İş Bankası’nın iş birliği bu anlamda önemli bir örnek teşkil ediyor” dedi.

“90 bin işletmeye hizmet sunmayı hedefliyoruz”

Ticari işletmelerin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılayacakları bir platform olmayı hedefiediklerini vurgulayan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Bu satın alma ile ticari işletmelerin finansal süreçlerini ileriye yönelik tahminleriyle görebileceği, günlük ve güncel olarak finansal datalarını tek bir platformda görüntüleyebileceği ‘Finans Uygulaması’ olmak istiyoruz. 10 binden fazla işletmeye hizmet sunuyor, 2024’te ise bu rakamı 80-90 binlere çıkartmayı hedefliyoruz. Hem mevcut hem de yeni gelecek müşterilerimize daha fazla katma değerli hizmet sağlamak tek amacımız” diye konuştu.