Türk şirketlere 'Bella Factory' karnesi yolda!

20 Eylül 2017

Hilal SARI

MTM Toplam Üretkenlik Eğitim ve Danışmanlık Türkiye CEO’su Emmanuel Calvez, bu aydan itibaren Türkiye’de şirketlerin ‘Bella Factory’ (Güzel Fabrika) denetim yöntemiyle karne almaya başlayabileceğini söyledi.

Bella Factory, İtalya’da geliştirilen gönüllü bir denetim programı. Türkiye’de henüz başlamadı fakat bu ay MTM Toplam Üretkenlik Eğitim ve Danışmanlık Türkiye CEO’su Emmanuel Calvez ülkedeki tek sertifikalı Bella Factory denetçisi olacak. DÜNYA Executive’e konuşan Calvez, 3 yıldır İtalya’da birçok fabrikada kullanılan denetim modelinin Türk şirketlerinin de verimini artırmak için uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Peki nasıl bir denetim Bella Factory? İtalya’da bağımsız ve tarafsız bir ergonomi otoritesi olan Fondazione Ergo tarafından verilen Bella Factory sertifikasının kriterleri, uluslararası birçok referans noktasını temel alıyor. Metod Zaman Ölçümü (MTM) ve MTM yöntemiyle yakında bir ISO standardı haline gelecek ölçüm yöntemi EAWS’i (Ergonomy Assessment Worksheet/ Ergonomik İş Yükü Analizi) temel alan Bella Factory denetimi, şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkartarak gelişim alanlarını belirliyor.

Denetim süresi değişiyor

Bella Factory, İtalya’da otomotivden beyaz eşyaya, sağlık hizmetlerinden mobilyaya birçok sektörde kullanılıyor. Calvez, şu anda İtalya’da 30’dan fazla şirketin Bella Factory gönüllü denetimini gerçekleştirerek kendini geliştirdiğini aktardı.

Calvez, “Üretim sisteminizi veya şirketinizi Bella Factory ile uluslararası anlamda kıyaslayabiliyorsunuz. Bunu şirketiniz için bir SWOT analizi gibi düşünün” ifadelerini kullandı. Şirketin yapısına, faaliyet gösterdiği sektöre ve gelişmişlik seviyesine göre Bella Factory denetim süresi değişiklik gösteriyor. Bu gönüllü denetim bir otomotiv şirketinde 7 denetçiyle 2 hafta sürebilirken, özel bir hastanede 3 denetçiyle bir haftada tamamlanabiliyor.

Organizasyona ‘kan testi’

Calvez, gönüllü bir işlem olmasına rağmen şirket sahiplerinin neden böyle bir denetimi yapması gerektiğini ise şöyle anlattı: “Bella Factory size nerede olduğunuzu ve kim olduğunuzu söylüyor. Çünkü şirketler kim olduklarını bilmiyor. Kan testi yapmıyor muyuz? Kolesterol çıkıyor, şeker çıkıyor… Bella Factory de öyle. Organizasyonda ne hatalar yapıldığını ortaya çıkartıp size iyileştirici tedavi edici tavsiyelerde bulunuyor.”

Beş ayrı dersten not!

Operasyon Modeli, Endüstri 4.0, Organizasyon ve İlişkiler, Ergonomi ve Üretkenlik… Bunlar Bella Factory denetimini yaptıran şirketlerin üretim tesisleri için alacakları karnede yer alan dersler. Operasyon Modeli’nde 30 farklı üretim sistemiyle kıyaslama yapılıyor. Üretkenlik ise uluslararası ölçüm yöntemi temel alınarak değerlendiriliyor. Ergonomi ISO standartlarına göre notlanırken, şirketlerin sendika ilişkileri de Bella Factory ile inceleniyor. Endüstri 4.0 konusunda ise şirket genelindeki tüm süreçlerin dijitalleşme seviyesi belirleniyor.

Neden Bella Factory denetimi yaptırılmalı?

Emmanuel Calvez, şirketlerin neden Bella Factory denetimi yaptırması gerektiğini şu maddelerle açıklıyor:

• Müşterilere karşı şirketinizin cazibesini artırmak, rekabet gücünüzü ve itibarınızı yükseltmek için.

• Endüstri 4.0 programlarınızın ve üretkenliğinizin geliştirilmesi, ergonomik risklerin azaltılması ve imalat maliyetlerinin düşürülmesi için.

• Şirket-sendika ilişkilerinizi objektif veriler ve ortak bir terminoloji temelinde inşa ettiği için.