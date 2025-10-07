Türk Telekom, Sivas’taki dev GES yatırımını 5G ile İstanbul’dan açtı

Türk Telekom, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden çalışmaları kapsamında Sivas Zara’da kurduğu Güneş Enerjisi Santrali’nin açılışını, 5G teknolojisiyle İstanbul’dan gerçekleştirdi. Açılış, 11. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımıyla yapıldı. 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde Sivas’taki tören, İstanbul’dan eş zamanlı olarak yönetildi.

200 milyon kWh üretim kapasitesiyle dev yatırım

Türk Telekom’un Sivas Zara GES’i, yılda yaklaşık 200 milyon kWh enerji üretimi yaparak Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olacak. Bu santral, şirketin yıllık elektrik tüketiminin %15’ini karşılayacak kapasitede tasarlandı. Sivas’tan sonra Malatya ve Ağrı’da da yeni GES projeleri hayata geçirilecek. Toplamda 530 MWp kurulu güç hedefleniyor.

“5G çağının da öncüsüyüz”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şirketin 5G ve dijitalleşme alanındaki liderliğini vurgulayarak, “İletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsüyüz. Teknolojiyi iyiliğe ve sürdürülebilirliğe dönüştürme vizyonumuzla Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendiriyoruz” dedi.

Yeşil dönüşüm ve karbon azaltımı

Türk Telekom’un yeşil enerji hamlesiyle, yıllık 350 bin ton karbon salımı azaltımı hedefleniyor. Şirket, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı yatırımlarla enerji bağımsızlığına katkı sunmayı, aynı zamanda yerel istihdamı güçlendirmeyi amaçlıyor.