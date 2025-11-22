Türk Telekom Ventures'tan girişimlere 3.2 milyon dolarlık destek

Türk Telekom, Türkiye'nin teknoloji girişimlerini küresel arenayla buluşturan kritik bir köprü görevi üstlenmeyi sürdürüyor.

Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi TT Ventures, girişimlerin yerel pazarda geliştirilmesinden küresel pazarlara açılmasına kadar tüm yolculuklarında yatırım, mentörlük, altyapı ile Türkiye ve ABD'de ofis alanı imkanı sunuyor.

Dahil olduğu küresel ağlarla, girişimleri alanında önde gelen yapılarla bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlayan TT Ventures, uluslararası ve sürdürülebilir güçlü iş bağlantıları ile girişimlerin küresel ölçekte büyümesini destekliyor.

TT Ventures'ın girişim hızlandırma programı PİLOT'un desteklediği girişimler ABD, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ve Asya dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor.

Groq Inc.'e yatırım yapıldı

TT Ventures kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures GSYF, girişimleri desteklemenin yanı sıra küresel ölçekte önemli teknoloji şirketlerine yaptığı stratejik yatırımlarla, Türkiye'nin uluslararası teknoloji arenasındaki yerini de güçlendiriyor.

Bu vizyon doğrultusunda TT Ventures GSYF, ABD merkezli ileri yapay zeka işlemci şirketi Groq Inc.'e yatırım yaparak portföyünü genişletti.

Açıklamada Global Girişimcilik Haftası dolayısıyla görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, TT Ventures PİLOT'un girişimlere sunduğu desteğin klasik hızlandırma programlarının ötesine geçerek global bir büyüme modeline dönüştüğünü vurguladı.

Özhan, TT Ventures olarak Türkiye'nin yenilikçi girişimlerini yalnızca yerel düzeyde büyütmeyi değil, küresel arenaya taşıyacak güçlü bir ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk Telekom'un teknoloji alanındaki bilgi ve tecrübesi, geniş müşteri ağı ve uluslararası bağlantılarından aldıkları güçle girişimcilerin hem Türkiye'de hem de dünyada ölçeklenebilir iş modelleri geliştirmesine destek olduklarını aktaran Özhan, gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"TT Ventures PİLOT ile bugüne kadar 131 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık. Bu girişimlerden 78'i yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım aldı. ABD'den Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren girişimlerimiz, ülkemizin teknoloji üretim kapasitesini global ölçekte temsil ediyor. Bu uluslararası başarıların somut göstergelerinden biri olarak TT Ventures girişimlerinin portföy değeri 2025 yıl ortası itibarıyla 500 milyon doları aştı."

Özhan, Groq Inc.'e yaptıkları yatırımın, SPV (Special Purpose Vehicle) veya dolaylı araçlar üzerinden yapılmadığını, doğrudan şirket ortaklık yapısına girerek gerçekleştiğini ifade etti.

TT Ventures'ın, Türkiye'den çıkıp küresel teknoloji devlerinin doğrudan ortakları arasında yer almayı başaran az sayıdaki kurumsal fondan biri haline geldiğine işaret eden Özhan, "Bu gelişme, uluslararası arenadaki kararlılığımızın ve iddiamızın en somut göstergelerinden biri. Groq'un ileri işlemci teknolojileri, Türkiye'deki girişimlere ilham verecek. Aynı zamanda, TT Ventures'ın küresel teknoloji ekosistemindeki etkisini daha da yükseltecek." değerlendirmesini yaptı.

'İki binden fazla kişiye istihdam sağladık'

Özhan, TT Ventures PİLOT'un desteklediği girişimlerin yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri ve kuantum teknolojileri, dijital sağlık ve eğitim teknolojileri, biyoteknoloji, otomasyon ve robotik, siber güvenlik, e-ticaret ve sürdürülebilirlik ve hizmet olarak yazılım (SaaS) alanlarında güçlü çözümler ürettiklerini ve iki binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını aktardı.

Özhan, "12 haftalık PİLOT programımıza dahil olan girişimler, alanında uzman mentorlarla birebir çalışma fırsatı buluyor. PİLOT girişimleri Türk Telekom ile potansiyel işbirlikleri, geniş müşteri ve yatırımcı ağına erişim imkanı ve program sonunda TT Ventures'tan yatırım alma fırsatı yakalıyor" ifadelerini kullandı.

Girişimlere San Francisco, Tahtakale ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki ofislerinden ücretsiz yararlanma imkanı sunduklarını aktaran Özhan, şunları kaydetti:

"Programı tamamlayan girişimler, Silikon Vadisi'nde Stanford Üniversitesi ile TT Ventures'ın girişimlerine özel geliştirdiği tamamlayıcı programa katılmaya hak kazanıyor. San Francisco'daki ofisimiz aracılığıyla Türkiye'den doğan yenilikçi girişimleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya taşırken, küresel girişimcilik ekosistemindeki değerli birikimi de ülkemize kazandırıyoruz. TT Ventures olarak girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya ve Türkiye ile global pazarlar arasında stratejik bir köprü olmaya devam edeceğiz."