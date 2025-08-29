Türk Telekom’da imtiyaz uzadı, 17 milyar dolarlık yatırım yolda
Türk Telekom, 2050 yılına kadar uzanan yeni imtiyaz sözleşmesi kapsamında Türkiye’nin dijital dönüşümüne 20 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı. CEO Ümit Önal, "Yenilenen imtiyazla öncelikle 2030 yılına kadar fiber erişimini 37 milyon haneye, abone sayımızı 17 milyona yükseltmeyi, ortalama fiber bağlantı hızımızı ise 7 katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
Türk Telekom'un gelecek yıl sona erecek olan sabit şebeke işletme imtiyazı 2050 yılına kadar uzatıldı. Şirket imtiyaz hakkı için 10 yıllık dönemde KDV dahil 3 milyar dolar ödeyecek. Ayrıca 2050 yılına kadar 17 milyar dolar yatırım yapacak. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni imtiyaz sözleşmesinin Türkiye’ye 20 milyar dolar katkı sağlayacağını belirterek, “Yenilenen imtiyaz ile uzun vadede kesintisiz yatırım yapma ve şebekemizi öngörülebilir bir şekilde dönüştürme ve genişletme fırsatına sahibiz. Yoğun olarak devam edecek fiber dönüşüm yatırımlarımızla ülkemizin fiber hane erişim oranını artırarak kalıcı değer yaratmayı sürdüreceğiz. Bu anlaşma; Türkiye'nin dijital dönüşümünü tamamlama hedefimiz doğrultusunda bize birçok yeni fırsat sunacak, stratejik ve net bir yol haritası çizme olanağı tanıyacak” dedi. Önal, ayrıca, 2030 yılında kapısına kadar fiber şebeke giden hane oranını yüzde 95'e çıkarmayı hedeflediklerini de ifade etti.
506 bin kilometre fiber uzunluk
Önal, yenilenen imtiyazla 2030 yılına kadar, fiber erişimi olan hane sayısını şu anki 33.8 milyon seviyesinden 37 milyona, fiber abone sayısını 17 milyona yükselteceklerini ve ortalama fiber hızını bugüne kıyasla 7 katına çıkaracaklarını söyleyerek, “Oldukça önemsediğimiz; sanal ağlardan kuantum iletişime, veri merkezlerinden siber güvenliğe, yapay zekâdan IoT’ye kadar birçok alanda dijital ekosistemin omurgasını güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin teknolojideki bayrak taşıyıcısı olma misyonumuzu daha büyük bir motivasyonla sürdüreceğiz” dedi.
“Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye’nin altyapısıdır. Biz Türkiye’nin dijital dönüşümünü sağlıyoruz” diyen Ümit Önal, şunları söyledi: “Sektörümüzün yatırım lideriyiz. Bugün itibarı ile fiber uzunluğumuz 506 bin kilometreyi aştı. Yarım milyon kilometrelik fiber ağ, ülkemizin dijital geleceğinin en güçlü teminatı. Fiber ağımız ve 33,8 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin ve kurumların dijitalleşmesini destekliyoruz. Fiber yaygınlık kadar önemli bir diğer unsur da hız verebilirlik konusu. Türkiye genelinde 1 Gbps erişim hızı verebildiğimiz hane sayısını 11,5 milyona taşıdık. Ortalama bağlantı hızımızı ise 383 Mbps’e yükselttik” diye konuştu “Türkiye’nin her yerini fiber ağlarla örme konusunda kararlıyız” diyen Önal, “Fiber altyapı 5G için de büyük öneme sahip. 5G’ye geçişte gerekli olan LTE baz istasyonları oranımızı da şimdiden, dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerine çıkararak, %55’e yükselttik. Buradan aldığımız güçle de 5G’ye en hazır operatör olduğumuzu söylüyoruz. Ülke sınırlarını aşan projelerimizle kendimizi sadece Türkiye’nin değil bölgemizin ve dünyanın dijital geleceğini şekillendiren bir aktör olarak görüyoruz” diye konuştu.
“Temettü kâr payı dağıtım politikasında değişiklik yok”
TVF veya Hazine'nin Türk Telekom'da olası bir hisse satışı sorusu üzerine Ümit Önal, şu anda gündemlerinde böyle bir şey olmadığını belirterek, "Ama pazar dinamikleri hissedarlar nezdinde böyle bir durumu gündeme getirirse bunu o dönemde konuşmak gerekir" cevabını verdi. Önal, Türk Telekom'un kâr payı dağıtım politikasında değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi. Şirketin borçluluğunu gösteren kaldıraç rasyosunun 0.68 ile benzer şirketlerin çok altında olduğuna dikkat çeken Önal, bunu lisans bedel ödemelerini göz önüne alarak plan çerçevesinde düşürdüklerini ve borçlanma için alanları olduğunu belirtti. Önal, yatırım/gelir oranında değişiklik yapıp yapmayacakları sorusuna, "Biraz gelir ile endeksli bir durum olduğu için mümkün olabildiğince kontrollü, dengeli, şirketin sürdürülebilirliği perspektifinde belirlenmiş, yatırımcılarımızın ve hissedarlarımızın çıkarlarını koruyan bir dengede yönetmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
Kıbrıs’a 100 milyon dolar yatırım
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de fiberleşme sürecini başlattıklarını, burada 100 milyon dolarlık yatırım ile 150 bin haneye ulaşacaklarını ifade eden Önal, Türk Telekom’un önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalara açılacağını da dile getirdi.
“İsteyen operatörler altyapımızı kullanabilir”
“Türkiye'deki altyapıların sahipliğiyle ilgili önümüzdeki dönemde birtakım düzenlemeler beklemek yanlış olmaz" diyen Ümit Önal, “Önümüzdeki süreçte bu konularda bir düzenleme gelirse sürpriz olmaz. Bizim altyapımız üzerinden sağlanacak hizmetler konusunda diğer sektör paydaşları ile hareket edebiliriz. İsteyenler bizim altyapımızı kullanabilir. Ortak girişimler için daha fazla adım atan taraf olmayı taahhüt ediyoruz. Mükerrer altyapı ülkenin parasını çarçur etmektir” ifadelerini kullandı