Türk Telekom’da imtiyaz uzadı, 17 milyar dolarlık yatırım yolda

Türk Telekom'un gelecek yıl sona erecek olan sa­bit şebeke işletme imti­yazı 2050 yılına kadar uzatıldı. Şirket imtiyaz hakkı için 10 yıl­lık dönemde KDV dahil 3 mil­yar dolar ödeyecek. Ayrıca 2050 yılına kadar 17 milyar dolar ya­tırım yapacak. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni imtiyaz sözleşmesinin Türkiye’ye 20 milyar dolar katkı sağlayacağını belirterek, “Yenilenen imtiyaz ile uzun vadede kesintisiz yatı­rım yapma ve şebekemizi öngö­rülebilir bir şekilde dönüştür­me ve genişletme fırsatına sahi­biz. Yoğun olarak devam edecek fiber dönüşüm yatırımlarımız­la ülkemizin fiber hane erişim oranını artırarak kalıcı değer yaratmayı sürdüreceğiz. Bu an­laşma; Türkiye'nin dijital dö­nüşümünü tamamlama hedefi­miz doğrultusunda bize birçok yeni fırsat sunacak, stratejik ve net bir yol haritası çizme olana­ğı tanıyacak” dedi. Önal, ayrıca, 2030 yılında kapısına kadar fi­ber şebeke giden hane oranını yüzde 95'e çıkarmayı hedefle­diklerini de ifade etti.

506 bin kilometre fiber uzunluk

Önal, yenilenen imtiyazla 2030 yılına kadar, fiber erişimi olan hane sayısını şu anki 33.8 milyon seviyesinden 37 milyo­na, fiber abone sayısını 17 mil­yona yükselteceklerini ve or­talama fiber hızını bugüne kı­yasla 7 katına çıkaracaklarını söyleyerek, “Oldukça önemse­diğimiz; sanal ağlardan kuan­tum iletişime, veri merkezle­rinden siber güvenliğe, yapay zekâdan IoT’ye kadar birçok alanda dijital ekosistemin omurgasını güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemi­zin teknolojideki bayrak taşıyıcısı olma misyonu­muzu daha büyük bir motivas­yonla sürdüreceğiz” dedi.

“Türk Telekom olarak yıllar­dır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türki­ye’nin altyapısıdır. Biz Türki­ye’nin dijital dönüşümünü sağ­lıyoruz” diyen Ümit Önal, şun­ları söyledi: “Sektörümüzün yatırım lideriyiz. Bugün itibarı ile fiber uzunluğumuz 506 bin kilometreyi aştı. Yarım milyon kilometrelik fiber ağ, ülkemi­zin dijital geleceğinin en güçlü teminatı. Fiber ağımız ve 33,8 milyona yükselen fiber hane kapsamamızla bireylerin ve ku­rumların dijitalleşmesini des­tekliyoruz. Fiber yaygın­lık kadar önemli bir diğer unsur da hız verebilirlik konusu. Türkiye genelin­de 1 Gbps erişim hızı verebil­diğimiz hane sayısını 11,5 mil­yona taşıdık. Ortalama bağ­lantı hızımızı ise 383 Mbps’e yükselttik” diye konuştu “Türkiye’nin her yeri­ni fiber ağlarla örme konusunda kararlı­yız” diyen Önal, “Fi­ber altyapı 5G için de büyük öneme sahip. 5G’ye geçişte gerekli olan LTE baz istasyon­ları oranımızı da şimdi­den, dünyada 2030 için hedef­lenen oranın üzerine çıkararak, %55’e yükselttik. Buradan al­dığımız güçle de 5G’ye en hazır operatör olduğumuzu söylüyo­ruz. Ülke sınırlarını aşan pro­jelerimizle kendimizi sadece Türkiye’nin değil bölgemizin ve dünyanın dijital geleceğini şe­killendiren bir aktör olarak gö­rüyoruz” diye konuştu.

“Temettü kâr payı dağıtım politikasında değişiklik yok”

TVF veya Hazine'nin Türk Telekom'da olası bir hisse satışı sorusu üzerine Ümit Önal, şu anda gündemlerinde böyle bir şey olmadığını belirterek, "Ama pazar dinamikleri hissedarlar nezdinde böyle bir durumu gündeme getirirse bunu o dönemde konuşmak gerekir" cevabını verdi. Önal, Türk Telekom'un kâr payı dağıtım politikasında değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi. Şirketin borçluluğunu gösteren kaldıraç rasyosunun 0.68 ile benzer şirketlerin çok altında olduğuna dikkat çeken Önal, bunu lisans bedel ödemelerini göz önüne alarak plan çerçevesinde düşürdüklerini ve borçlanma için alanları olduğunu belirtti. Önal, yatırım/gelir oranında değişiklik yapıp yapmayacakları sorusuna, "Biraz gelir ile endeksli bir durum olduğu için mümkün olabildiğince kontrollü, dengeli, şirketin sürdürülebilirliği perspektifinde belirlenmiş, yatırımcılarımızın ve hissedarlarımızın çıkarlarını koruyan bir dengede yönetmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kıbrıs’a 100 milyon dolar yatırım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de fiberleşme sürecini başlattıklarını, burada 100 milyon dolarlık yatırım ile 150 bin haneye ulaşacaklarını ifade eden Önal, Türk Telekom’un önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalara açılacağını da dile getirdi.

“İsteyen operatörler altyapımızı kullanabilir”

“Türkiye'deki altyapıların sahipliğiyle ilgili önümüzdeki dönemde birtakım düzenlemeler beklemek yanlış olmaz" diyen Ümit Önal, “Önümüzdeki süreçte bu konularda bir düzenleme gelirse sürpriz olmaz. Bizim altyapımız üzerinden sağlanacak hizmetler konusunda diğer sektör paydaşları ile hareket edebiliriz. İsteyenler bizim altyapımızı kullanabilir. Ortak girişimler için daha fazla adım atan taraf olmayı taahhüt ediyoruz. Mükerrer altyapı ülkenin parasını çarçur etmektir” ifadelerini kullandı