Türk Telekom'dan 41,4 milyar liralık dev yatırım! Gelir ve kârını çift haneli büyüttü

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Türk Telekom, 2026 yılının ilk yarısında güçlü finansal sonuçlara imza attı. Şirketin konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 142,2 milyar liraya, net kârı ise yüzde 25,9 yükselişle 17,2 milyar liraya çıktı.

Aynı dönemde güneş enerjisi yatırımları, imtiyaz süre uzatımı ve mobil lisans bedelleri hariç toplam yatırım tutarı ise 41,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3'lük artış anlamına geliyor.

Abone sayısı 57,6 milyona yükseldi

Şirket, mobilde büyümesini sürdürdü. İlk yarı sonunda mobil abone sayısı 32,7 milyona, toplam abone sayısı ise 57,6 milyona ulaştı.

Türk Telekom ayrıca müşteri memnuniyeti ve 5G lansmanının etkisiyle Mobil Numara Taşıma pazarında yılın ilk yarısını lider tamamladığını açıkladı.

Fiber ağ 571 bin kilometreye ulaştı

Fiber altyapı yatırımlarını sürdüren Türk Telekom'un fiber ağ uzunluğu yılın ilk yarısı itibarıyla 571 bin kilometreye çıktı.

Fiber hane kapsaması 34,6 milyon haneye ulaşırken, 5G için kritik öneme sahip fiber bağlantılı LTE baz istasyonu oranı da yüzde 64 seviyesine yükseldi.

CEO Şahin: Dijital geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyoruz

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin güçlü finansal performansını teknoloji yatırımlarıyla desteklediklerini belirtti.

Şahin, 5G hizmetlerinin Türkiye genelinde yaygınlaşmaya devam ettiğini, mobil numara taşıma pazarındaki liderliklerini koruduklarını ve fiber altyapı yatırımlarının büyümeyi desteklediğini ifade etti. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen proje kapsamında müze ve ören yerlerinin dijital dönüşüm çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

ASELSAN ile yerli 5G teknolojileri geliştirilecek

Türk Telekom, yerli haberleşme teknolojileri alanında ASELSAN ile stratejik iş birliği başlattığını da duyurdu.

İş birliği kapsamında 5G ekosistemini destekleyecek yerli akıllı telefonların geliştirilmesi, haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların yerli imkânlarla üretilmesi için ortak yol haritası oluşturulacak.

Sürdürülebilirlik hedefleri öne çıktı

Şirket, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik çalışmalarını da sürdürdüğünü açıkladı. Türk Telekom, 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladığını, Borsa İstanbul BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer aldığını ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam edeceğini bildirdi.