Türk Traktör kârlılığı seçti pazar payı 6 puan geriledi

09 Ağustos 2018

Mehmet FİLOĞLU

Türkiye traktör pazarı son yılların en sert daralmasını yaşarken, sektörün en büyük oyuncusu Türk Traktör de bundan fazlasıyla payını alıyor. Yılın ilk altı ayında toplam traktör pazarı adet bazında yüzde 22 daralarak 27 bin 244’e gerilerken, Türk Traktör’ün yurtiçi satışları yüzde 31 gerileyerek 12 bin 480 oldu. Böylelikle şirketin pazar payı geçen yılın ilk yarısına göre 6.1 puan azaldı ve yüzde 45.8 oldu.

Buna rağmen şirket pazartesi akşamı açıkladığı finansal raporlarında piyasaları olumlu yönde şaşırttı. Analistler ikinci çeyrekte 56 milyon liralık net kâr beklerken, şirket 81 milyon lira ile geçen yıla yakın bir seviyede rakam açıkladı. Bu dönemde şirketin yurtiçi satışları adet olarak yüzde 47 gerilerken, ihracatı ise yüzde 14 artmıştı. Ancak şirketin fiyatlama politikası ve kurda yaşanan artış gelir tarafında farklı bir tablo ortaya koydu. İkinci çeyrekte yurtiçi satış gelirlerindeki düşüş yüzde 21’de kaldı ve 650 milyon liraya indi. İhracatta ise kurun katkısı ile gelirler yüzde 56 artarak 427 milyon liraya yükseldi. Böylelikle ihracatın toplam gelirler içindeki payı yüzde 40’a yükseldi.

“Pay mücadelesine girmek parayı boşuna harcamak olur”

Türk Traktör Genel Müdürü Marco Votta, konuyla ilgili DÜNYA’ya yaptığı açıklamada pazar payına değil, kârlılığa odaklandıklarını belirtti. Pazarın daraldığı bu ortamda bazı küçük firmaların hacme odaklandığını aktaran Votta, “Çünkü çok küçük hacimlerle çalışıyorlar. Dolayısıyla bu onlar için önemli. Ancak şu anda hacim ve pazar payı için mücadeleye girmek bizim açımızdan parayı boşuna harcamak anlamına gelir" dedi.

“Pazarın daralması mantıklı değil”

Traktör pazarının durumu yorumlayan Votta, “Pazarda böyle bir düşüş olmamalıydı, olan da şu an itibariyle sona ermeli” dedi. Votta’ya göre bunun iki sebebi var: Çiftçiler traktörü dövizle almıyorlar ve Ziraat Bankası sayesinde piyasa faizlerinden de çok fazla etkilenmiyorlar. Hatta enflasyon dikkate alındığında reel olarak onlar için faiz düşüyor. Bunun dışında bu yıl yağışların iyi gitmesi ve genel olarak çiftçilerin durumun olumlu olması da traktör pazarını olumlu etkilemesi gereken bir başka faktör olarak öne çıkıyor. Ancak tabloya bakıldığında şu an bunun tam tersi yaşanıyor. Votta, konuyla ilgili “Görünen o ki ekonominin durumu konusunda çok endişeliler. 2009’da da benzer bir durum yaşamıştık. O yıl ekonominin daralmasına rağmen tarım sektörü büyümüştü. Ancak çiftçiler aşırı tedirgin davranarak traktör alımlarını azaltmıştı. Umarım aynı durum bu yıl yaşanmaz” dedi.

“Üretim planını değiştirdik stoku kendimiz tutuyoruz”

Votta, daralan pazar karşısında aldıkları önlemleri ise şöyle açıkladı: “Üretim takvimimizi güncelleyip, yıla dağıttık. Traktör işinde yaz aylarında genelde izinler olur ve üretim seviyesi düşer. Biz onun yerine işçilerden izinlerini mayıs ve haziranda kullanmalarını istedik. Stoku da bayilere gönderip, onları zor durumda bırakmak yerine kendimiz tutuyoruz. Bilançomuzda yıl başında 566 milyon lira olan stok değerinin haziran sonu itibariyle 955 milyon liraya yükseldiği görülüyor.” Votta, bu dönemde şirketin istihdam politikası hakkında da ‘işten çıkarma’ yapmadıklarını, bununla birlikte işin doğal akışı içinde boşalan pozisyonları doldurmadıklarını belirtti.

“Biz iyi oranlar alabiliyoruz, risk tedarikçilerimizde”

Şirketin finansal durumunu da değerlendiren Votta, şunları söyledi: “Döviz borcumuzu ihracatımızla bir tutmaya çalışıyoruz. Bu da bize doğal bir koruma sağlıyor. Şu anki borç seviyemiz de sıkıntı yaratacak seviyede değil. Kredi almak istediğimizde hala bankalardan rekabetçi oranlar alabiliyoruz. Sıkıntı olabilecek nokta tedarikçilerimiz. Çünkü onların Ziraat Bankası yok. Bankalarla tedarikçilerimize kredi programı oluşturmak için çalışıyoruz.”

ABD pazarına da giriyor



Türk Traktör Genel Müdürü Marco Votta’nın verdiği bilgilere göre dünya piyasası da Hindistan ve Pakistan dışında çok parlak değil. “Bizim için önemli olan batı ülkelerinde pazarda daralma var” diyen Votta, bu şartlara rağmen ihracatlarını artırabildiğini söyledi. Öte yandan şirketin ihracatını daha da artırabilecek bir gelişme yaşanmış. Yılın ikinci yarısı itibariyle Kuzey Amerika’ya Türkiye’de üretilen motorların olduğu traktör satmaya başlanmış. Votta, “ABD pazarına da girmemizle birlikte ihracatımızda artış sürecek” dedi.