Turkcell, 2018’e güçlü başladı

25 Nisan 2018

Turkcell, yıla güçlü bir başlangıç yaparak 2018’in ilk çeyreğini rekor gelir ve FAVÖK ile tamamladı. Gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artırarak çift haneli büyümesini sürdüren Turkcell, grup bazında 4 milyar 762 milyon TL ile tüm zamanların en yüksek üç aylık gelirini elde etti.

2017 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında FAVÖK ise yüzde 44,4 oranında artışla 2 milyar 22 milyona ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Yılın ilk çeyreğinde net kâr ise 501 milyon TL oldu. Elde edilen güçlü finansal ve operasyonel sonuçlarla öngörülen hedeflere doğru emin adımlarla hızla ilerlediklerini kaydeden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Yılın ilk 3 ayında birçok önemli işe imza attık. Türkiye’de 4.5G şebekemizde 1 Gbps’i aşan hızları sunabilir hale gelirken, Ukrayna’da 4G’yi hayata geçiren ilk operatör olduk. Almanya’da Lifecell Europe’u ve GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde dijital servisler portföyümüzü Türkiye dışına taşıyacak Lifecell Ventures’ı uluslararası kamuoyu ile tanıştırdık. Lifecell Ventures üzerinden fizy, Dergilik ve lifebox’ı dış pazarlara açtık. Türkiye’de kendi marka kimliğimizi ve logomuzu modernleştirdik; mağazalarımızda dijital ve görsel dönüşümü tamamladık. İstanbul’da düzenlediğimiz Yatırımcı ve Analist Günü’nde 3 yıllık stratejimizi ve yukarı yönlü güncellediğimiz finansal hedeflerimizi sunduk. Somut ve sağlam temellere oturttuğumuz dijital servislerle büyüme stratejimiz kapsamında attığımız bu adımların karşılığını yılın ilk çeyreğinde hem gelir, hem de FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarını elde ederek almaya devam ettik” dedi.

Fiber abone sayısı 1,2 milyona ulaştı

2018 yılının ilk çeyreğinde Turkcell’in müşteri sayısını artırmaya devam ettiğini kaydeden Terzioğlu, “Bu çeyrekte 155 bini faturalı olmak üzere 536 bin net mobil abone kazanarak 34,6 milyon mobil aboneye, toplamda da 37,3 milyon müşteriye ulaştık. Mobil müşterilerimizden ses, data ve en az bir temel dijital servislerimizi aktif olarak kullanıp çoklu oyunu tercih edenlerin oranı artarak yüzde 58,7’ye ulaştı. Sabit tarafta ise fiber abonemiz 44 bin artarak 1,2 milyon oldu; bu hizmetle birlikte TV+ kullanan müşteri oranı yüzde 45,7 ’ye ulaştı” diye konuştu.

Turkcell’in dijital servisleri hızla dünyaya açılıyor

Yılın ilk çeyreğinde Turkcell’in dijital dönüşüm yolculuğunun yatırım kuruluşlarından uluslararası operatörlere kadar pek çok farklı kitle tarafından ilgiyle takip edildiği bir dönem olduğuna işaret eden Terzioğlu, “Barcelona’da sektörümüzün en prestijli organizasyonu GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, dijital servislerimizi Türkiye dışına taşıma görevini üstlenen grup şirketimiz Lifecell Ventures’ı dünyaya tanıttık. Bir ay sonra, Almanya’da Turkcell Europe’u dijital operatör anlayışımız çerçevesinde Lifecell Europe olarak yeniden tanımladık. Dijital müzik platformumuz fizy’yi, dijital yayın platformumuz Dergilik’i ve kişisel bulut uygulamamız lifebox’u Almanya’da müşterilerimizle tanıştırdık. Anlık mesajlaşma uygulaması olarak hayatımıza giren BiP’in yenilikçi özelliklerine bir yenisini daha ekledik. BiP’ten alıcının banka hesap bilgilerine gerek duymadan mesajla yurt içinde para göndermenin mümkün olduğu bu servisle sektörde bir ilke daha imza atmış olduk. BiP’e 57 ülkede geçerli uluslararası para transferi özelliğini de ekledik. Diğer dijital servislerimiz de yeni özellikleriyle müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmaya devam etti. Türkiye’nin en çok tercih edilen kişisel bulut servisi lifebox, artık yüzleri ve objeleri tanıyarak uygulama içi arama yapmayı kolaylaştırıyor” dedi.

“4.5G’nin 2. yaşını 1 Gbps hız ile kutladık”

4.5G’nin ikinci yılında Turkcell’in, yine bir ilke imza atarak Türkiye’de canlı şebekede 1Gbps hızın üzerine çıkan ilk operatör olduğunu hatırlatan Terzioğlu, “4.5G hizmetinin ikinci yılını, Mardin’de saniyede 1 gigabit’in üstüne çıktığımız hız testiyle kutladık. 5G’ye yönelik yaptığımız hazırlıkların da bir ispatı niteliğinde olan bu hızı ilk defa canlı şebekede sunmuş olduk. Aynı zamanda fiber şebekemizde saniyede 10 Gbps’a varan hızda internet erişimi sağlıyoruz. Altyapımızda ultra hızlara ulaşmak üzere yaptığımız çalışmaların, üniversite ve uluslararası kurumları da içeren geniş bir ekosistemle çalıştığımız 5G’nin kullanım modellerini geliştirme sürecine de katkısı olacağına inanıyoruz” dedi.

Ukrayna’da ilk 4G hizmetini lifecell verdi

Turkcell’in Ukrayna’daki iştiraki lifecell’in yılın ilk üç ayının son günlerinde önemli bir başarıya imza attığını söyleyen Kaan Terzioğlu şöyle devam etti: “Bu çeyrekte 2600 Mhz ve 1800 MHz ihalelerinin her ikisinde de 15 MHz bant alarak Ukrayna’da abone başına en geniş LTE spektrumuna sahip olan iştirakimiz lifecell, 30 Mart 2018 itibarıyla 4G hizmeti vermeye başladı. Ukrayna’da 4G’yi sunan ilk operatör olan lifecell’in güçlü altyapısının müşterilerimize gerçek dijital deneyimi yaşatmak için sağlam bir temel olacağına inanıyoruz.”

“Üç yıllık hedeflerimizi yükselttik”

14 Mart’ta gerçekleştirilen Yatırımcı ve Analist Günü’nde önümüzdeki 3 yılın finansal hedeflerini açıkladıklarını kaydeden Genel Müdür Terzioğlu, “2018-2020 yılları arasında gelirde yılda ortalama yüzde 14 - 16 büyüme, yüzde 37 - 40 FAVÖK marjı ve lisans hariç operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranını yüzde 18 - 16 bekliyoruz. Aynı zamanda dördüncü çeyrek sonuçlarıyla açıkladığımız 2018 yılı hedeflerini de yukarı yönlü güncelledik. FAVÖK marjındaki artışa yeni UFRS standartlarının yansıması olmakla birlikte gelir büyümesini 4.5G ve dijital servislerimizi gelire dönüştürerek sağlayacağımızı öngörüyoruz” dedi.

“Temettü dağıtım kararıyla hissedarlarımıza verdiğimiz sözü tuttuk”

29 Mart’ta yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların kararıyla 1,9 milyar TL temettü dağıtılmasının onaylandığına dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu şöyle devam etti: “Bu yılla birlikte 2010 yılından bu yana net karımızın yaklaşık yüzde 60’ını temettü olarak dağıtmış olacağız. Bu toplantıda aynı zamanda Yönetim Kurulumuzda ana hissedarımız Turkcell Holding’in üç temsilcisinin yer alması sağlandı. Her iki kararı da hissedarlarımız açısından memnuniyetle karşılıyoruz.”

Eurobond ihracına büyük ilgi

Uluslararası yatırımcıların Turkcell’e duydukları güvenin geçen haftalarda ihraç ettikleri 10 yıl vadeli Eurobond ile bir kez daha tescillendiğini söyleyen Terzioğlu, “Küresel piyasalarda yatırımcıların temkinli hareket ettiği ve dalgalanmanın oldukça fazla olduğu bu dönemde tahvil ihracımıza gelen iki kat talep bizi gururlandırdı. İrlanda Menkul Kıymetler Borsası’nda kote olan 500 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli Eurobond’un kupon faizi sabit yıllık yüzde 5,80 olacak şekilde belirlendi. En son 2015 yılında 10 yıl vadeli Eurobond ihracı gerçekleştiren Turkcell, o tarihten bu yana uluslararası piyasalarda bu denli uzun vadeli ihraç gerçekleştiren tek Türk şirketi oldu” diye konuştu.

Kaynak: Reuters