Turkcell 2023’te ‘Dijital Türkiye’ için çalışacak

2022’de sürdürülebilir yönetim modelleriyle örülü iş süreçleri ve faaliyetlerin, sadece telekom ve teknoloji pazarında değil, farklı sektörler için de önem kazandığına dikkat çeken Erkan, dünyada müşterisine özel çözümler ve servisler sunan şirketlerin, bireysel ve kurumsal tüketicilerinin artan dijitalleşme ve teknoloji ihtiyaçlarına yönelik kullanıcıya özel çözümler ve servisler sunmaya odaklandığını kaydetti.

Fiberde 2,1 milyon müşteri

Etkisi güçlü şekilde hissedilen jeopolitik faktörlerin, enerji ve emtia fiyatlarına bağlı enflasyonist baskının ve zorlayıcı makroekonomik etkilerin öne çıktığı bir dönem yaşadıklarını ve belirsizlik dönemine rağmen, güçlü bir üçüncü çeyrek performansı sergilediklerini ifade eden Erkan, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerin 14,7 milyar TL’ye net kârın ise 2,4 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.

Operasyonel tarafta ise 2019’da başlattıkları her yıl 1 milyon yeni müşteri hedefi doğrultusunda 2022’nin ilk 9 ayında 2,2 milyon net müşteri sayısına eriştiklerini vurgulayan Erkan, son bir yılda toplam 250 bin yeni kazanımla 2,1 milyon fiber müşteriye ulaştıklarını söyledi. Turkcell'in 2023'te 'Dijital Türkiye' hedefine odaklanacağını belirten Erkan, "Temelinde dijital ödemelere odaklanan bir finans hizmetleri platformu olan Paycell’de kullanıcı sayımız 7,3 milyona ulaştı ve Paycell’in tüm servislerinden geçen işlem hacmi yıllık bazda üç katına çıkarak 10,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti” dedi.