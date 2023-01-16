Turkcell, 2050’ye kadar ‘net sıfır’ şirket olacak

Şirket, 2050 yılına kadar da ‘net sıfır’ şirket olmayı hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda yatırımlarına başlayan ve 2025 yılı sonuna kadar 300 MW solar enerji santrali kurulu gücüne ulaşmayı planlayan Turkcell, yaptığı bu yatırımlarla halihazırdaki enerji ihtiyacının yarısını solar enerji santrallerinden karşılayacak kapasiteye ulaşacak.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik bilinciyle hareket eden Turkcell’in, iş süreçlerinin her aşamasında enerji tasarrufuna yönelik uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi. Sezgin, “Böylece hem Türkiye’nin enerji giderlerinin azalmasına hem de çevrenin korunmasına katkı sağlayan Turkcell, şebeke altyapısındaki birçok odakta uyguladığı enerji verimliliği çalışmaları ve alternatif enerji yatırımları sayesinde 2022 yılı boyunca 63.3 milyon kilowatt saatten fazla enerji tasarrufu sağladı" dedi.