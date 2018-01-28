Turkcell Genel Müdürü: WhatsApp üç kez bizi kopyaladı

28 Ocak 2018

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, WhatsApp'ın kendilerini kopyaladığını söyledi.

WhatsApp'ın anlık mesajlaşmadan sesli telefon görüşmesine doğru gittiğini ve bunun kendi işleri olduğunu ifade eden Terzioğlu, WhatsApp'la rekabet edebilmek için anlık mesajlaşma uygulaması "BiP"i geliştirdiklerini söyledi ve ekledi:

"WhatsApp, Snapchat hatta Google, inanın kağıttan yapılmış kaplanlar gibi. 10 akıllı çocuğu koyduğunuz zaman dünyanın neresinden olurlarsa olsunlar, o teknolojiyi geliştiriyorlar. Siz o teknolojileri kendi güçlü altyapınız üzerinde kurduğunuz zaman müthiş yenilikçi çözümler ortaya çıkıyor. Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Biz yaptık, onlar bizi kopyaladı. Şu anda hala kopyalayamadıkları özellikler var"

Videolu görüşme, anlık konum paylaşımı ve bas konuş ile kurumlar için müşteri hesabı özelliklerini BiP'te, WhatsApp'tan önce hayata geçirdiklerini anlatan Terzioğlu, BiP'te 6 kişiye kadar video konferans da yapılabildiğini ancak bu özelliğin WhatsApp'ta olmadığını söyledi.

Gelecek dönemde BiP'e, para gönderme, iki telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler konulacağını anlatan Terzioğlu, "Bunlar dünyada olan özellikler değil. Dolayısıyla WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan" ifadelerini kullandı.