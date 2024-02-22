Turkcell Superonline'a 50 milyon avro kredi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Societe Generale ile 50 milyon avroluk kredi anlaşması imzalayarak taraflar arasındaki sürekli işbirliğini ve Türkiye'de telekomünikasyon ile teknolojinin geliştirilmesine bağlılığını gösterdi.

Turkcell garantörlüğünde Superonline tarafından 4 yıl vade ile alınan kredi, yatırımların finansmanında kullanılacak.

"Ülkemize ve şirketimize duyulan güveni bir kez daha kanıtladık"

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, "Türkiye'nin lider teknoloji şirketi olarak ülkemize ve şirketimize olan güven, dünyanın önde gelen finans kurumlarından biri olan Societe Generale ile yaptığımız kredi anlaşması ile bir kez daha kanıtlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu kredinin, Superonline'ın yapacağı yatırımların finansmanı için güçlü bir kaynak olacağını vurgulayan Kalyon, "Şirket olarak yaptığımız efektif çalışmalar ve gelecek planlarımızın neticesi olarak, iştiraklerimiz de uluslararası finansman sektörünün en prestijli kurumlarından bu destekleri en uygun koşullarla alabilme başarısını elde ediyor. Önümüzdeki dönemde de uluslararası finansman piyasalarında adımızı duyurarak, ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Societe Generale Türkiye Müdürü Batu Çetin ise Superonline ile uzun vadeli kredi işleminin başarıyla imzalanmasından ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell ve Superonline'ın Türkiye telekomünikasyon ve teknoloji sektöründeki öncü konumu hepimizin malumu. Turkcell'in altyapısını Türkiye'nin her köşesine yayarak İpek Yolu'nu 'Fiber Yolu'na dönüştürme vizyonu çerçevesinde, Türkiye'nin gelişmiş ağ ve teknoloji altyapısı kurma yolculuğunun bir parçası olmak çok heyecan verici. Societe Generale'in Avrupa genelinde telekomünikasyon ve teknolojinin geliştirilmesine yönelik bağlılığını Türkiye'ye yansıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu finansman Turkcell ve Societe Generale arasında uzun yıllardır süregelen ilişkiyi ileriye taşıma yolunda önemli bir adımı ifade ediyor. 2024 yılının Societe Generale'in anlamlı stratejik işlemlerle değer yaratmaya devam ettiği bir yıl olmasını umuyoruz."