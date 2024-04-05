Turkcell (TCELL) temettü kararı aldı: Temettü kaç lira olacak, ne zaman ödenecek?
Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL), hisse başına net 2,5 lira temettü ödeyeceğini açıkladı.
Haber Merkezi
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Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, hissedarlarına temettü ödemesi yapılacağını duyurdu.
Açıklamada brüt 6 milyar 276 milyon 998 bin 60 lira kar payının hisse başına net 2,56 TL olarak dağıtılması konusunun genel kurulda teklif edilmesine karar verildiği dile getirildi.
Temettü ödemelerinin 5 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.