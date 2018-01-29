Turkcell ve Huawei'den 5G iş birliği

29 Ocak 2018

Turkcell ve önde gelen teknoloji şirketlerinden Huawei işbirliğinde 5G'ye giden yol için temel oluşturulan dünyanın ilk 4.5G spektrum koordinasyonu gerçekleştirildi.

Turkcell ve Huawei ortak girişimi olan Joint Agile Delivery'nin (JAD), hayata geçirdiği proje, Huawei'nin en yeni yazılım çözümü ile Antalya'daki ticari ağ üzerinde hayata geçirildi.

Bu çözüm, yüksek ve düşük LTE bantları arasında kullanıcı deneyimi ve kullanıcı veri akışına bağlı kanal seçimi yaparak, koordinasyon sağlıyor. Bu sayede Turkcell'in sahip olduğu geniş frekans spektrumunun daha verimli kullanımı sağlanıyor.

"Verimlilik en üst seviyede"

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, konuya ilişkin, "2017'de Turkcell ve Huawei iş birliği ile TechCity 2.0 lansmanı gerçekleştirildi. Bu projenin amacı teknolojik inovasyonu devamlı kılmak ve geleceğe odaklı şebekeler kurmak. Yüksek bantlar yüksek veri hızına imkân verirken, düşük bantlar mükemmel bir kapsama alanı sunuyor. 4.5G spektrum koordinasyonu bu karakteristiklerin en avantajlı taraflarını kullanarak spektral verimliliği en üste taşıyor ve özellikle kapsama alanı sınırında yer alan kullanıcılar için kullanıcı deneyimini iyileştiriyor" dedi.

Huawei Kablosuz Ağlar Ürün Grubu AR-GE Başkanı Ying Weimin de, "Bu çözümün ticari bir şebeke üzerinde Turkcell ile beraber dünyada ilk kez uygulanmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu testte elde ettiğimiz kayda değer performans da bizi ayrıca memnun etti. Bu çalışma 5G'ye giden yol için temel oluşturuyor ve servis bazlı şebeke kurulumu için öncü bir örnek teşkil ediyor" diye konuştu.