Turkcell'den 9 ayda 1,2 milyar kâr

25 Ekim 2018

Turkcell, 2018 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre bu çeyrekte gelirlerini yüzde 26,1 artıran Turkcell 5,8 milyar TL’lik gelir ve yüzde 46,6 artışla 2,4 milyar TL FAVÖK elde ederek tüm zamanların en yüksek üç aylık grup geliri ve FAVÖK’üne imza attı.

Aynı dönemde FAVÖK marjı yüzde 41,3 olarak gerçekleşirken net kar ise 241 milyon TL oldu. Artan performansın da etkisiyle Turkcell’in iki yıllık kümülatif gelir büyümesi yüzde 59, FAVÖK artışı ise yüzde 97 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dokuz ayındaki performansa bakıldığında ise Turkcell Grubu toplamda, yüzde 20,8 büyüme ile 15,7 milyar TL ciroya, yüzde 45,9 artışla 6,5 milyar TL FAVÖK’e ve yüzde 41,8 FAVÖK marjına ulaşmış oldu. İlk 9 aydaki net kar ise 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Turkcell’in yılın 3. çeyreğinde elde ettiği finansal ve operasyonel sonuçlar hakkında değerlendirme yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “İlk dokuz ayda gerçekleşen güçlü performansımızı esas alarak, 2018 yılı için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedeflerimizi sırasıyla, yüzde 20-22 ve yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü güncelliyoruz” dedi. Turkcell’in daima verimliliği ön planda tutarak yatırımlarını sürdürdüğünün altını çizen Terzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Turkcell Grubu olarak son 3,5 yılda oluşturduğumuz iş modeli, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de makroekonomik dengelerin zorlu testinden başarıyla geçti. Son çeyrekte elde ettiğimiz sonuçlar sadece Turkcell’in değil Türkiye’nin gücünü göstermesi açısından da çok önemli. Günün 1440 dakikasının her birinde müşterilerimiz için değer yaratma hedefiyle sunduğumuz dijital servislerimizin indirme sayısı 130 milyona ulaştı. 4.5G’li müşterilerimizin aylık ortalama veri kullanımı bu çeyrekte 7 GB olarak gerçekleşti. Güçlü operasyonel performansımız ihtiyatlı finansal risk yönetimiyle birleşince dünya ekonomilerinde gözlemlediğimiz olumsuz etkilere rağmen hem gelirde hem de FAVÖK’te büyüme ivmemiz devam etti. Gelirde tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu tablo güçlü iş modelimizle istikrarlı büyümemizi sürdüreceğimizin kanıtı. Bu nedenle Turkcell olarak hedeflerimizi yukarı çektik.”

Faturalı müşteri sayısı 19 milyona ulaştı

Sadece gelir bazında değil, her alanda büyümesini sürdüren Turkcell son çeyrekte 191 bin faturalı mobil müşteri kazanarak, faturalı müşteri sayısını 19 milyona yükseltmeyi başardı. Turkcell’in toplam mobil müşteri sayısı ise 34,9 milyona ulaştı. 1440 stratejisi doğrultusunda ses ve data hizmetlerinin yanı sıra dijital servislere de odaklanan Turkcell’in mobil müşterilerinin ses, data ve en az bir temel dijital servisi aktif olarak kullanma oranı yıllık bazda 13,5 yüzde puan artarak yüzde 64’e yükseldi. 3. çeyrekte Turkcell fiber müşteri sayısı 43 bin artarak 1,3 milyonu geçti.

Lifecell’i tercih edenler iki katına çıktı

Müşterilerin arama yapmak dahil tüm iletişim ihtiyaçlarını dijital servisler ve mobil internetle karşılayabilen Lifecell, son çeyrekte de hızlı büyümesini sürdürdü. Turkcell uygulamaları dışındaki çeşitli servisleri de kullanıcılarının seçebilmesine olanak sağlayan “kürasyon” modeliyle zenginleşen Lifecell, bu esnek teklifin de etkisiyle, bu çeyrekte de müşteri sayısını ikiye katladı. Ekim ayı itibarıyla Lifecell müşteri sayısı 1,6 milyona ulaştı.

Dijital teknoloji ihracatı BiP’le ivme kazandı

Yurtiçinde olduğu gibi dünyada da hızlı yükselişini sürdüren Turkcell, bu çeyrekte dijital teknoloji ihracatı konusunda da önemli gelişmelere imza atmayı sürdürdü. Müşterilerin hayatını zenginleştiren Turkcell dijital servislerin indirilme rakamı, bu çeyrekteki ivmeyle birlikte 130 milyona ulaştı. Üç yıl içinde bu rakamı 1 milyar indirme sayısına çıkarmayı hedefleyen Turkcell, bu servisleri zenginleştirmek ve genişletmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin yerli ve milli gururu da olan iletişim ve yaşam platformu BiP, zenginleştirilmiş mesajlaşma deneyimi, çoklu görüntülü ve sesli görüşme, servis sağlayıcılarının kanallarının takibi gibi özelliklerine tek cihazda iki hat kullanma ve para transferi gibi iki önemli özellik daha ekledi. Bunun da katkısıyla bu çeyrekte BiP, 30,3 milyon indirilme ve 9,7 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı. BiP, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın da gündemine oturdu. Eylül ayında gerçekleşen BM Genel Kurulu Haftası kapsamında, New York’un Times Meydanı’ndaki dijital ekranlarda ilk kez BiP reklamları yayınlandı. Turkcell’in dijital servis dünyasının amiral gemisi olan BiP’in küresel iletişimi aynı ivmeyle önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Dijital servislere olan talep artıyor

Turkcell’in dijital müzik platformu fizy üzerinden bu çeyrekte 36 canlı konser yayınlandı; görme engelliler için “voice over” desteği hayata geçirildi. Kendi sınıfında açık ara en çok tercih edilen müzik platformu fizy’nin indirilme sayısı ise 19,2 milyona ulaştı; aynı dönemde dinlenen şarkı sayısı günde ortalama 7,8 milyonu geçti.



Türkiye’nin en çok takip edilen ve yabancı dergilerle içeriği zenginleşen dijital yayın platformu Dergilik’te yılın ilk 9 ayında toplam 43 milyon dergi ve gazete okundu; platformun kullanıcı sayısı 13 milyona ulaştı. Bir yıl önce lansmanı gerçekleşen Türkiye’nin arama motoru Yaani de büyümesini sürdürüyor. Bugüne kadar 6,5 milyon kez indirilen Yaani üzerinde günde ortalama 1,8 milyon arama gerçekleştiriliyor.

“Hızlı Giriş” ile dijital yaşam kolay ve güvenli

Turkcell bu çeyrekte, servis sağlayıcılara dijital altyapı sağlama konusundaki çalışmalarına da hız kazandırdı. Mobil uygulamaların yanı sıra mobil ve online web sitelerine girişi güvenli ve hızlı hale getiren “Hızlı Giriş” uygulaması 12,2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Hızlı Giriş ile dijital deneyimi kolay ve güvenli hale getiren Turkcell, Türkiye’nin dijital kimlik doğrulama konusunda GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği) tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sunan ilk ülke olmasını da sağladı.

Hızlı Giriş teknolojisinin kullanıldığı en keyifli platformlardan biri Hadi oldu. Hadi, Turkcell’in e-ticaret yetkinlikleri ve altyapısının gücüyle her gün kullanıcılarına mobil ortamda yarışma imkânı sağladı. Her akşam 25 dakika süreyle mobil internet kullanıcılarına yepyeni bir medya ve eğlence platformu sunan Hadi, aynı anda 700 bin katılımcıya ulaştı.

Turkcell’den geleceğe yatırım

Ticari başarılarının yanı sıra Turkcell, Türkiye’nin çocukları ve gençlerine, diğer bir ifadeyle geleceğine yatırım yapmaya da devam ediyor. Şirketin yenilikçi işe alım programı GNÇYTNK kapsamında, 232 yeni üniversite mezunu gence Turkcell kapıları açılıyor. Yine çocukları siber risklere karşı bilinçlendirmek ve onları dijital dünyanın güçlü bireyleri olarak yetiştirmek konusunu geçen yıl gündemine alan Turkcell, “DQ Institute – Dijital Zeka Enstitüsü” ile önemli bir işbirliği gerçekleştirdi. DQ Institute’ın uygulamaları, Eylül ayında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) işbirliğiyle, OECD ve IEEE tarafından dijital okuryazarlık ve yetenekler alanında dünya standardı olarak belirlendi. Turkcell bu değerli çalışmayı önümüzdeki aylarda Türkiye’de uygulamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Türkiye kazanırsa, Turkcell de kazanır"

Türkiye’nin Turkcell’i olarak “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na tam destek veren Turkcell, müşterilerinin internet paketlerini ve uygulamalarındaki özel kullanım haklarını yıl sonuna kadar ikiye katladı. “Türkiye’nin değişen makro koşullar nedeniyle içinden geçtiği bu dönemden ekonomisini daha da sağlam temellere oturtarak geride bırakacağına inanıyoruz” diyen Kaan Terzioğlu, “Bu sürece dijital gücümüzle destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Biliyoruz ki Türkiye kazanırsa, Turkcell de kazanacak” dedi.

Türkiye Turkcell’i tavsiye ediyor

Son çeyrekte Turkcell’in müşteri skorları da yükseldi. Tavsiye edilme skoru (Net Promoter Score) olarak ifade edilen ve müşterilerin bir markayı tavsiye etme skoru olarak bilinen rapora göre Turkcell rakipleri ile arasındaki puan farkını açıyor. Buna göre Turkcell’in tavsiye edilme skoru 26’ya çıkarken, bu sonuçlarla Turkcell’in en yakın rakibi ile arasındaki puan farkı 14, diğer rakibi ile arasındaki puan farkı ise 24’e çıktı.