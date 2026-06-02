Turkcell’den 'ihtilaflı madenler' bildirimi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., ABD sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hazırladığı "ihtilaflı madenler" raporuna ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı.

Şirket tarafından yapılan duyuruda, ABD'de halka açık şirketlere yönelik düzenlemeler gereği üretim süreçlerinde kullanılan belirli madenlerin kaynaklarının araştırıldığı ve bu kapsamda 2025 yılına ilişkin bildirimin ABD Sermaye Piyasası Kurulu'na (SEC) iletildiği belirtildi.

İhtilaflı madenler nedir?

ABD düzenlemelerine göre "ihtilaflı madenler" olarak tanımlanan kasiterit, kolumbit-tantalit, altın ve volframit gibi mineraller ile bunlardan elde edilen kalay, tantal ve tungsten, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkelerde yaşanan çatışmalarla ilişkilendirilebiliyor.

Bu nedenle ABD'de işlem gören şirketler, söz konusu madenleri kullanıp kullanmadıklarını ve bunların kaynağını düzenli olarak açıklamakla yükümlü bulunuyor.

Turkcell: Olumsuz bir bulguyla karşılaşılmadı

Turkcell'in SEC'e sunduğu rapora göre şirket, kullandığı ihtilaflı madenlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti veya çevre ülkelerden geldiğine ilişkin herhangi bir bulgu ya da şüpheye rastlamadı.

Şirket, yürüttüğü inceleme ve tedarik zinciri değerlendirmeleri sonucunda bu yönde bir tespit yapılmadığını bildirdi.

Rapor yatırımcılarla da paylaşıldı

Turkcell, SEC'e sunduğu bildirimin yatırımcıların erişimine de açıldığını belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılına ilişkin ihtilaflı madenler raporunun yatırımcı ilişkileri internet sitesi üzerinden incelenebileceği ifade edildi.

Şirketleri yakından ilgilendiriyor

ABD sermaye piyasası mevzuatı kapsamında halka açık şirketlerin her yıl tedarik zincirlerini inceleyerek ihtilaflı maden kullanımına ilişkin raporlama yapması gerekiyor.

Bu düzenleme, söz konusu madenlerin silahlı çatışmaların finansmanında kullanılmasının önüne geçilmesini ve şirketlerin tedarik süreçlerinde daha fazla şeffaflık sağlamasını amaçlıyor.